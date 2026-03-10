近年來日本、韓國來台遊客激增，光是去年就累積超過200萬日韓旅客，為了打造更友善的旅遊環境，根據交通部表示，已正式啟動「交通場站標示多國語言化」三階段計畫，目前部分高鐵站、台鐵台北車站、機捷等陸續完成「中、英、日、韓」4種語言標示，而捷運部分如北捷早在2023年起標誌日文、韓文站名，還有多國語言到站廣播服務群眾，讓乘客大讚「非常專業」。
高鐵、台鐵大改版！新措施去年底上路：服務百萬遊客被讚
交通部為了因應國際觀光友善旅遊環境，公告正式啟動三階段「交通場站標示多國語言化」計畫，從2025年底開始，已在台鐵台北車站、高鐵台北站以及機場捷運周邊出入口路標，升級成「中、英、日、韓」4種語言並行，未來不再只有中、英文兩種。
根據交通部觀光署觀光統計資料庫統計，2025年來台日本遊客多達148萬人、來台韓國遊客則高達101萬人，顯示日韓遊客早已成為台灣國際觀光客的重要來源之一。為了打造友善旅遊環境，交通部推出多國語言文字標誌，未來則將逐步擴大到全台交通場站。
交通場站標示多國語言化啟動！3階段計畫一次看
根據交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦說明，第一階段如上述，主要針對國門部分，如桃園機場、台北車站、高鐵桃園站等，外國觀光客較多的區域，在今年過年前已初步完成各國語言標誌設立。
第二階段則預計在今年底前完成其他場站，包括台鐵南港車站等8處、高鐵南港站等12處，以及高雄機場、台中機場、蘇澳港旅運中心、高雄港旅運中心、鼓山輪渡站、東琉線船運服務中心等27處。第三階段由各單位自行提報，目前已有台鐵公司提報7處、民航局提報2處。
多國語言最厲害是它！北捷3年前早開始規劃
值得一提的是，捷運部分早已在近幾年率先完成語言標誌更新，以台北捷運為例，自2018年開始新增列車到站日語廣播，2023年6月起更進一步，在鄰近日韓旅客熱門景點、重要轉乘站及終端站等車站，增設日、韓語列車到站廣播。2023年起也在大站如北捷中山站、市政府站等，加入多國語言標示。
除了北捷以外，高雄捷運熱門轉乘站如美麗島站、高雄車站等，也提供日語廣播服務遊客，其他場站則維持中文和英文標示。未來將逐漸完全多國語言標示服務，為更多的外國遊客打造方便的旅遊環境。
交通部、交通部觀光署觀光統計資料庫、台北捷運、台北市政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部為了因應國際觀光友善旅遊環境，公告正式啟動三階段「交通場站標示多國語言化」計畫，從2025年底開始，已在台鐵台北車站、高鐵台北站以及機場捷運周邊出入口路標，升級成「中、英、日、韓」4種語言並行，未來不再只有中、英文兩種。
根據交通部觀光署觀光統計資料庫統計，2025年來台日本遊客多達148萬人、來台韓國遊客則高達101萬人，顯示日韓遊客早已成為台灣國際觀光客的重要來源之一。為了打造友善旅遊環境，交通部推出多國語言文字標誌，未來則將逐步擴大到全台交通場站。
根據交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦說明，第一階段如上述，主要針對國門部分，如桃園機場、台北車站、高鐵桃園站等，外國觀光客較多的區域，在今年過年前已初步完成各國語言標誌設立。
第二階段則預計在今年底前完成其他場站，包括台鐵南港車站等8處、高鐵南港站等12處，以及高雄機場、台中機場、蘇澳港旅運中心、高雄港旅運中心、鼓山輪渡站、東琉線船運服務中心等27處。第三階段由各單位自行提報，目前已有台鐵公司提報7處、民航局提報2處。
值得一提的是，捷運部分早已在近幾年率先完成語言標誌更新，以台北捷運為例，自2018年開始新增列車到站日語廣播，2023年6月起更進一步，在鄰近日韓旅客熱門景點、重要轉乘站及終端站等車站，增設日、韓語列車到站廣播。2023年起也在大站如北捷中山站、市政府站等，加入多國語言標示。
除了北捷以外，高雄捷運熱門轉乘站如美麗島站、高雄車站等，也提供日語廣播服務遊客，其他場站則維持中文和英文標示。未來將逐漸完全多國語言標示服務，為更多的外國遊客打造方便的旅遊環境。
交通部、交通部觀光署觀光統計資料庫、台北捷運、台北市政府