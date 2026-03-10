我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《逐玉》田曦薇、張凌赫CP感十足。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

古裝劇《逐玉》 一開播就登上OTT平台熱播冠軍，田曦薇在劇中飾演殺豬女「樊長玉」，父母雙亡，為了養活妹妹，靠殺豬、賣豬肉維生，某天回家時在雪地裡救起了重傷的武安侯「謝征」（張凌赫 飾），為了報恩他給田曦薇做贅婿，田曦薇有過往古裝劇女主角沒有的3大特質：賺錢養家、守護夫婿、還有一身好功夫，就連男主角張凌赫也在第3集就愛上她了。田曦薇在劇中為了養家，繼承了亡父的豬肉攤，一巴掌就能把一隻豬仔給拍暈，「今生是頭好豬，來世做個好人」是她的口頭禪，將角色堅忍的草根特質展現出來，被大讚非常接地氣。雖然看似有一技之長，能撐起家計，但按照當代，田曦薇父母留給她的房子，其實應該歸大伯，偏偏大伯好賭，總來討要地契，最好的方法就是討個老公，被她救回家養傷的張凌赫，就成了現成的贅婿。雖然是假結婚，但田曦薇非常感謝張凌赫，處處為他著想，還說「你若留下，我殺豬養你」，妹妹也笑她，把娘親的遺物當掉，是為了養漂亮哥哥。張凌赫也逐漸感受到田曦薇的心意，兩人的心在互相幫助、體諒之下慢慢靠近，第8集中，田曦薇以為張凌赫不告而別，眼淚馬上掉下來，回頭發現他沒走，馬上又收起眼淚露出笑容，強悍外表下還是有著小女人的心思，讓觀眾看得好過癮。本以為田曦薇殺豬已經很厲害了，沒想到武功更是一流，當賭場的流氓來搶地契時，她手持長棍就把4個彪形大漢給打趴，原來她的功夫，是父親傳給她的，還要她非必要時不能展露在外人面前。這一切張凌赫都看在眼裡，也是因為看到田曦薇的武功，讓他想起了小時候與他切磋武藝的一位故人，也令人好奇田曦薇的真實身分。