美國隊目前以3勝0敗的戰績傲視B組，不僅報了往年被墨西哥壓制的一箭之仇，更極大機率以分組第一身分挺進八強。

▲史金恩茲（Paul Skenes）先發，他在球數限制內共主投4局，狂7K、無失分，最快球速飆破161公里，加上美國隊長賈吉（Aaron Judge）的兩分砲，最終美國隊以5：3擊敗墨西哥。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽，於台灣時間（10日）在戴金球場（Daikin Park）上演一場宿敵對決。兩支賽前皆保持不敗的強權美國隊與墨西哥隊展開正面交鋒，現場氣氛在墨西哥球迷的吶喊聲中沸騰至最高點。美國隊此役派出大聯盟頂尖新秀斯肯斯掛帥先發，他在經典賽首秀便展現恐怖的統治力，主投4局沒被敲出任何安打，並狂飆7次三振，徹底鎖死墨西哥打線。進攻端則由賈吉帶頭衝鋒，他擊出本屆賽事個人第二發全壘打，且在防守端演出一次關鍵的外野長傳助殺，展現全能球星的風範。此外，潛力好手羅曼·安東尼（Roman Anthony）在比賽中段敲出一支關鍵的三分砲，這發長打最終也成為美墨大戰的致勝關鍵。即便整場比賽大部分時間處於落後，墨西哥隊仍展現極強的求勝意志。外野手傑倫·杜蘭（Jarren Duran）在此戰大放異彩，個人單場扛出兩發全壘打，率領墨西哥在第八局將比分追至兩分差距。九局下半，墨西哥更一度將追平分送上打擊區，引發現場墨西哥球迷瘋狂尖叫。關鍵時刻，美國隊後援投手加勒特·惠特洛克（Garrett Whitlock）穩住陣腳成功關門，才驚險守住這支美職超級軍團的勝利果實。美國隊目前雖然取得3勝0敗，但由於B組戰況膠著，目前尚未「百分之百」確定晉級。美國隊將於台灣時間週二（11日）晚間迎戰目前2勝0敗的義大利隊，若能順利取勝，將以4勝0敗的分組龍頭之姿昂首進入邁阿密的八強淘汰賽。若美國隊不幸落敗，且墨西哥在週三擊敗義大利，對於目前2勝1敗的墨西哥來說，週三對陣義大利的比賽已成為退無可退的生死戰。