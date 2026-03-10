我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）跨界與 VTuber 團隊 hololive 合作，今（10）日C組預賽最終戰日本對戰捷克，hololive JP 六期生博衣小夜璃（博衣こより）將擔任開球宣告嘉賓，在東京巨蛋喊出「Play Ball！」WBC 經典賽和 MLB 美國職棒大聯盟相同，開賽前會喊出 Play Ball 並請嘉賓投出首球象徵比賽開始，此前除了日本棒球名將松阪大輔、首相高市早苗；韓國Red Velvet 主唱 Wendy、NCT 成員 Johnny、 ATEEZ 成員 Wooyoung 都有登場外，今天輪到人氣極高的 hololive 上陣。今天這場 WBC 經典賽日捷戰，博衣小夜璃並不會實際登上投手丘開球，而是負責喊出「Play Ball」的開賽口令，由於先前 holoX 周年活動時，博衣小夜璃曾在投球活動時丟出大暴投，博衣小夜璃也透過社群說道「因為是 Play Ball Call，所以不會投球！請放心！」，事實上，hololive 團隊並非首次跨界參與棒球賽開球活動，2025年8月底，中華職棒味全龍球團和 hololive 母公司 COVER 共同舉辦過主題日「hololive night」，當時 執行長谷鄉元昭（YAGOO）就曾登上台北大巨蛋開球之後，而這次WBC經典賽預賽舉辦在東京，最後一場主場戰由 VTuber 宣佈開球，也是一大難得創舉。