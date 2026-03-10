我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨北市議員電話民調今（10）日輪到中正萬華區，除現任議員劉耀仁、洪婉臻外，新人康家瑋、馬郁雯、張銘祐也積極投入拚選戰，呈現5搶4的局面。其中，黨內不少大咖接力相挺由媒體轉戰政壇的馬郁雯，前立委段宜康也頻幫馬郁雯站台。由媒體轉戰政壇的馬郁雯，力拚初選過關，今（10）日把握民調開始前的最後一個下午，持續進行車隊掃街，要拚到最後一刻。而這次初選前，黨內不少大咖接力相挺，像是議員許淑華、立委吳思瑤，連前立委段宜康也特別回到中正萬華區幫忙，三天兩度為馬站台。段宜康表示，馬郁雯是這幾年來難得看到的民進黨優秀人才，做事認真、時事判斷敏銳、說理能力強，願意投身基層選舉，替民進黨鞏固票源，今天來幫她不是為了她個人，而是為了民進黨能有好人才接棒，替選民甄拔人才，這是政黨政治非常重要的意義，今日更是特別錄製語音拜票，盼相親能支持馬郁雯。