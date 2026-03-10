浴室鏡子總是被水氣弄得霧濛濛，或是佈滿難看的水垢嗎？許多民眾第一反應是衝去賣場買特製的「玻璃清潔劑」，但家事達人提醒，其實最強大的清潔工具就藏在妳家的肥皂盒裡！只要善用一塊不起眼的「肥皂」，不僅能讓鏡子亮到發光，還能具備類似上蠟的防霧效果，讓妳省下荷包又搞定家事。
專家密技：擦鏡子不靠水，只要「一塊乾肥皂」
家事達人陳映如在臉書粉絲專頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」分享，日前姊姊為了擦拭浴室鏡子，在櫃子裡翻箱倒櫃尋找玻璃清潔劑，她隨即阻止並傳授一招「零成本」妙方。她指出，擦鏡子根本不必買清潔劑，只要利用家裡隨手可得的肥皂就能輕鬆搞定。
📍具體的操作方法非常簡單，僅需兩步驟：
1. 留下痕跡： 拿出一塊乾的肥皂（香皂、手工皂或水晶肥皂皆可），直接在乾燥的鏡面上用力劃下幾道明顯的肥皂痕。
2. 徹底推平： 接著準備一條乾抹布（建議使用超細纖維布），稍微用力將鏡面上的肥皂痕完全抹開、推平，直到鏡子恢復明亮透明、完全看不見肥皂痕跡為止。
去汙防霧兼「上蠟」！效果讓網友驚呼實用
為什麼肥皂比清潔劑還好用？陳映如解釋，皂類物質在鏡子表面被推平後，會形成一層薄薄的保護膜。這層膜不僅能讓鏡面看起來更乾淨明亮，最重要的附加價值是能「有效減少起霧」，且鏡面也變得比較不容易沾染水垢與汙垢。
這種清潔方式在網路上引發熱烈迴響，更有內行網友精闢總結，這簡直是「清潔兼上蠟」的概念，獲得達人親自認證。不少網友實測後紛紛留言稱讚：「這招真的太實用」、「沒想到水晶肥皂也是神物」、「感謝分享，這下省了一筆買藥劑的錢」。
網友加碼提問：汽機車後照鏡也適用嗎？
有趣的是，這項生活智慧也引起了開車族的關注。有網友好奇詢問，這招是否也能應用在「汽機車後照鏡」上？陳映如對此表示肯定，認為同樣能達到去汙與減少雨天起霧的效果。達人最後也特別強調，此方法的致勝關鍵在於「肥皂和抹布一定要是乾的」，只要掌握這個小撇步，家裡的鏡子就能常保如新！
資料來源：陳映如-Sona Queen的生活筆記本
