2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，韓國昨對戰澳洲，最終以7比2擊敗澳洲，並憑藉較低失分率奪下8強門票，不過，韓國在攻下關鍵第7分後，韓國隊強棒文保景面對好球卻未出棒，最終站著遭三振，被質疑「控分」，讓大批台灣球迷相當不滿。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（10）日呼籲，不需要對單一回合或單一選擇過度苛責，避免把情緒集中在個別球員身上。對於韓國挨批控分一事，莊瑞雄受訪時表示，這類賽事中的戰略安排並不罕見，各隊都會依自身利益做最有利的選擇。莊瑞雄強調，台灣整體表現已經很出色，焦點應放在肯定選手與團隊的拚戰內容，不需要對單一回合或單一選擇過度苛責，避免把情緒集中在個別球員身上針對行政院長卓榮泰包機看球賽，莊瑞雄說，刻意去對執政團隊嘲諷並不必要，卓榮泰能踏上東京，是台日互動的突破，是幾十年來一直希望達到的成果，院長也強調是私人行程、自費。莊瑞雄提到，藉由棒球擴展外交、讓台灣走出去，應該共同喝彩，行政首長出訪本來就有制度與維安安排，不宜過度解讀或無限上綱。