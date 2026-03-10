我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11本次邀請出生於台南的周子瑜擔任「星級饗宴」品牌大使，由台南晶英酒店監製開發，推出台、韓口味融合的創意商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲布朗尼蛋糕棒（售價55元），使用比利時進口72%巧克力製成軟綿布朗尼蛋糕，抹上榛果醬增添風味層次。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲大巨蛋附近的鑫忠孝門市，於3月10日起還原子瑜拍攝星級饗宴的廣告場景，現場還留有周子瑜親筆簽名。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11也將在3月18日起換上子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲粉絲快衝7-11！集點兌換周子瑜限量周邊，小燈箱磁鐵3入組，120點。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲粉絲快衝7-11！集點兌換周子瑜限量周邊，筆記本共2款，60點。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲粉絲快衝7-11！集點兌換周子瑜限量周邊，提把冰霸杯990ml，160點。（圖／記者鍾怡婷攝）

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜第一個台灣代言出爐！女神將與7-11聯名合作，在「7-11鑫忠孝門市」拍攝廣告時，更留下親筆簽名，接下來門市將販售超過10款子瑜聯名商品，商品包裝皆印上子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，凡購買指定新品就送免費小卡，集點可兌換限量小物，包括冰霸杯、筆記本等。7-11本次邀請出生於台南的周子瑜擔任「星級饗宴」品牌大使，由台南晶英酒店監製開發，推出台、韓口味融合的創意商品，包括「台韓半半炸雞便當」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」，可作為早餐、點心的「麻辣大鍋貼」、「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」、「三杯蛤蠣飯糰」、「滷肉刈包」，還有麵包甜點「起司火腿雙餡土司」、「布朗尼蛋糕棒」、「奶凍蜜瓜包」。3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡，對著鏡頭迷人眨眼、露出酒窩甜美笑容、重現射箭拉弓知名動作等，購買3款主食商品就有機會獲得特別版閃卡，整套收藏背面還可拼成子瑜簽名圖像。且大巨蛋附近的鑫忠孝門市，於3月10日起還原子瑜拍攝星級饗宴的廣告場景，現場還留有周子瑜親筆簽名！粉絲想拍照打卡千萬別錯過。7-11也將在3月18日起換上子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套。並且CITY TEA 系列以台南經典冰菓室甜品為概念，推出「蜜梅心動冰沙」，熟甜番茄與蜜梅汁結合，還超有料的加入茉莉茶凍，滿足咀嚼派的嗜好，新品嚐鮮價只要99元、好友分享第2杯半價，。霜淇淋和思樂冰也吹韓風，3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，3月23日推出「蜜柚椰果思樂冰」以韓國經典的蜂蜜柚子茶做為開發靈感，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，帶來細緻冰沙口感。OPENPOINT APP於3月18日至4月28日展開「小7集點卡」免費送贈品活動，uniopen會員於活動期間購買子瑜聯名系列指定品項就可獲得一點，集點兌換周子瑜系列周邊，筆記本（60點）、衣架（60點）、壓克力立牌（100點）、小燈箱磁鐵3入組（120點）、提把冰霸杯（160點）。全家也沒有輸！全家近期推出便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」。「現沖味噌湯」裡可以吃到海帶芽、