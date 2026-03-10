美國總統川普（Donald Trump）原訂於本月底訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，不過有知情人士透露，由於行程緊湊以及安全疑慮問題，川普不會前往北京以外的城市進行訪問。
峰會進入倒數階段
根據南華早報報導，多名不具名的消息人士表示，美國「先遣小組」已經在3月初抵達北京，這場備受矚目的「川習會」籌備工作已經進入「最後階段」。
南華早報先前曾報導，中國官員最初曾提議讓川普訪問多個城市，例如先訪問北京再轉往上海，效仿近期英國與加拿大總理訪中的模式。
不過一名消息人士指出，川普的行程非常緊湊，「完全沒有空間再擠出前往第二座城市的參訪時間。」
白宮已經宣布，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。這將是自2017年以來，美國現任總統首次訪中。
伊朗戰火與「美中特殊關係」
儘管美以聯軍正對伊朗發動空襲，但消息人士稱，這對峰會籌備的影響「非常有限」。雙方都清楚美中關係是「當今世界最重要的雙邊關係」，兩國領導人皆渴望會面。
不過這是美國今年第二次對中國的重要夥伴採取軍事行動。繼1月份突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，此次空襲又擊斃了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。目前，中國的回應大多僅限於嚴正聲明。
安全升級：物流與風險的權衡
第二位消息人士證實，川普將僅訪問北京，美方籌備團隊已在當地與中方對接，「在行程緊迫的情況下，安全是首要考量。增加第二個目的地可能會損害安全性並造成物流災難，因此雙方同意僅限於北京」，「川普在今年11月的APEC峰會還有機會訪問深圳，所以沒有必要急於這次加入更多城市。」
該名消息人士表示，美國先遣小組正「不眠不休地」敲定安全措施，會談細節安排已達「無懈可擊」的程度，所有川普預計造訪的北京地點都已完成評估並制定詳細計畫，「儘管局勢敏感，訪問的安全安排必須極其謹慎，但我們非常有信心峰會將取得成功。」
中方釋放積極訊號
中國外交部長王毅8日上午在兩會期間的記者會上，對美中關係表達了積極看法。王毅稱今年將是兩國關係的「大年」，高層交往已列入議程，並讚揚兩國元首在歷經起伏後，將雙邊關係帶回「平穩正軌」。他強調中美雙方需營造「積極氛圍」，妥善管控分歧，並排除「不必要的干擾」。
針對伊朗衝突，王毅則呼籲應停止軍事行動，尊重國家主權，不干涉他國內政，並明確反對動用武力。
