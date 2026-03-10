我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋為中華隊加油，遭爆竟然是搭乘華航專機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球，被質疑公器私用。對此，國防部長顧立雄今（10）日表示，松山機場是一個軍民合用的機場，使用國軍這邊的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局來負責。對此，粉專政客爽分享民眾打給松山指揮部，問「私人行程可否包機使用」的實測結果，狠酸「國防部長顧立雄要不要跟松指部的官兵先套好？」針對卓榮泰從松指部搭機，顧立雄回應表示，松山機場是一個軍民合用的機場，相關民航機的起飛與運作，都是由民航局來進行管制。國防部跟民航局本身本來就有一個協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，他們也可以使用軍方的機坪。所以使用國軍這邊的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局來負責。對此，政客爽今日在臉書發文表示，「笑死，國防部長顧立雄要不要跟松指部的官兵先套好？昨天民眾打電話給松指部得到的回應是『不行從松指部包機前往東京』欸！」政客爽指出，當下那位松指部官兵還嗆民眾說「這是一件非常奇怪的事情」、「新聞給出來不一定是對的」、「去網路上理解之後再打電話進來」、「沒有辦法（民眾從松指部包機飛東京）」。政客爽質疑，「那怎麼顧立雄你今天又說可以了？這讓我不禁陷入了深沉的哲學思考：究竟是松指部的接線生不懂法律，還是我們的官位不夠，所以看到的規定不一樣？卓榮泰用私人行程包機飛東京，松指部就是溫馨的起飛點。民眾想包機飛東京，松指部就變成了神聖不可侵犯的軍事要塞。」政客爽狠酸，原來松指部的跑道會認人，看到院長會自動鋪上紅地毯，看到百姓就自動切換成「去網路上理解之後再打電話進來」。政客爽表示，顧立雄說這是「軍民合用」，所以大家都能商借，「這番話簡直是旅遊業的福音！各位大老闆、大企業家，以後出國還去什麼桃園機場排隊？還去什麼松山民航航廈？直接把私人飛機停進松指部的軍用停機坪，既低調又奢華，畢竟部長都認證『可以』了！」政客爽嘲諷，「如果下次民眾打去松指部又被拒絕，請記得大聲告訴他：『是顧立雄部長說可以的！』，如果還是不行，那可能真的是因為你沒有黨證。」