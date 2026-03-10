我是廣告 請繼續往下閱讀

合歡山武嶺地區今早下起冷冽的三月雪，一場超熱血的雪地救援汪汪行動，也在冰雪中展開！一位網友在網路看到家裡失蹤一星期的狗小孩，竟在合歡山武嶺停車場一帶游蕩，立即在網路發文，請上山車宿的的脆友多加關注。今天上午飼主和浪愛有巢協會的成員一起上山找狗，順利在雪地裡與毛小孩重逢，並將另一隻同樣被遺棄的小黑帶下山，希望牠的主人早日出現。家中務農的林小姐昨晚在Threads上發文，表示家裡的虎斑犬一星期前跟爸爸去農場，平常會在附近玩耍，也會自己先回住宅工寮，但爸爸工作結束後，虎斑犬卻不見了！家人到處尋找都沒下落。昨天她看到網友分享「合歡山武嶺停車場」的照片，畫面中有兩隻狗，其中一隻戴著黃項圈的虎斑犬，赫然是她家失蹤的狗！疑似被陌生人載到武嶺放生。林小姐連忙發文，問網上是否有人在武嶺車宿？能否幫忙餵食，讓狗狗留在停車場一夜，好讓她爸爸今天上午上山找回毛小孩。許多網友幫忙擴散，浪愛有巢協會成員也主動連繫，今（10）日一早就載著林爸爸上山找狗，不料今天的合歡山又濕又冷，還下起雪，臨時進行道路交通管制，一行人和公路局與警方說明情況，裝上雪鏈後繼續前行，終於在武嶺停車場發現兩隻凍得瑟瑟發抖的狗兒，把他們帶下山。中橫路況交通資訊站小編將救援畫面PO網，數千網友開心按讚，網友氣得罵「把家狗丟在2千多公尺的高山，要怎麼活啊」、「有些人不想養，就把狗兒往山上丟，卻不知牠們根本沒有野外求生能力，放生根本是送死」。林小姐表示，另一隻只有三隻腳的黑色狗狗，身上也有項圈，或許和她家毛小孩一樣，也是被偷走放生，希望牠能趕緊回到主人身邊。