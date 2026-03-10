我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄鼓山摩鐵命案，男友林男遭逮。（圖／民眾提供）

高雄鼓山區一間汽車旅館今日驚傳命案！清晨五時許，一名21歲張姓女子被相差8歲的林姓男友發現，倒臥浴室失去生命跡象，警方到場後確認其已明顯死亡，並在房內搜出含有「依托咪酯」成分的喪屍煙彈，對此，林男坦承兩人發生性交有吸毒助興，隨後遭警方依毒品現行犯逮捕移送地檢署偵辦，至於張女確切死因仍待解剖釐清。這起命案發生在高雄市鼓山區，據了解，21歲的張姓女子與29歲的林姓男子，今天凌晨一時許，入住當地一間汽車旅館，兩人在房內疑因尋求刺激，除了發生性行為外，更疑似吸食毒煙彈助興，就在激情過後，張女獨自前往浴室泡澡，沒想到就在清晨五時許，林男赫然發現她倒臥在內、失去生命跡象，嚇得趕緊報案求助，然而當警消人員抵達現場時，確認張女已明顯死亡。警方封鎖現場並進行鑑識，初步判定無外力介入或打鬥痕跡，兩人身上亦無外傷。不過，鑑識人員在房內搜出疑似含有「依托咪酯」成分的喪屍煙彈等物品。面對證物，林男當場承認確實有吸食毒品及發生性行為，但未透露毒品來源，林男隨後被警方依毒品現行犯逮捕，後續將採尿檢驗，目前警方已將林男移送高雄地檢署偵辦，至於張女確切死因則待法醫解剖釐清。