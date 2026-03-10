我是廣告 請繼續往下閱讀

為解決中市水湳經貿園區「中平安居」社會住宅周邊交通隱憂，立委楊瓊瓔與市議員楊大鋐邀集中央與地方單位實地會勘。會中達成重大共識：將啟動都市計畫個案變更，調整周邊道路配置，並計畫將社宅西側道路由10公尺拓寬至 18 公尺，爭取中央補助，確保社宅興建前完成交通優化。楊瓊瓔指出，中平路目前沿線路口過多且南北道路未順接，未來社宅進駐後人口車流激增，恐淪為交通瓶頸。她建議重新檢討計畫道路，必要時將部分路口改為人行步道，以減少交織車流。楊大鋐指出，水湳經貿園區近年發展快速，周邊住宅人口持續增加，但部分道路規劃仍停留在早期設計階段，未完全符合目前實際交通需求。尤其社會住宅興建後，將帶來新的居住人口與車流量，如果道路系統未提前調整，未來恐衍生交通壅塞與安全問題。楊大鋐則強調，道路系統應具一致性，建議將社宅周邊道路（如信平路、皇城街）與現有路廊採路心對齊方式銜接，建構順暢動線。針對地方訴求，內政部國土管理署表示，若地方完成都市計畫變更，可提報「生活圈建設計畫」爭取經費補助。國家住都中心也允諾，目前「中平安居」尚在規劃階段，整體設計具調整空間，將全力配合道路系統整合。台中市都發局說，本案符合「都市計畫法」第 27 條規定，可由中央認定後啟動個案變更程序；建設局則表示，已針對相關範圍辦理設計，預計今年 5 月發包細部設計，並積極爭取中央生活圈補助。楊瓊瓔與楊大鋐最後要求，相關單位必須落實「道路先行」，在社宅發包施工前將路寬與路口配置盤點到位，避免「邊蓋邊改」造成交通陣痛，落實社宅政策的同時，也確保地方居民的生活品質與行車安全。