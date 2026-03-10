我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選進入白熱化階段，《美麗島電子報》9日最新民調，若由國民黨立委徐欣瑩對決民進黨可能的參選人、竹北市長鄭朝方，徐欣瑩以38.5%的支持度領先鄭朝方的32.2%，徐欣瑩領先6.3個百分點，若改由新竹縣副縣長陳見賢與鄭朝方競選，鄭朝方支持度為38.2%，略高於陳見賢的37.6%，兩人差距在誤差範圍內。對此徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，比較不同時期的所有新竹縣長民調，徐欣瑩都是穩定領先。經過這麼長時間的造謠，抹黑以及諸多不公平競爭的情事之下，徐欣瑩的支持度始終不變。這可以證明徐欣瑩在新竹的在地服務備受肯定，在國會的問政品質也受到高度的評價。徐維遠說，徐欣瑩除了民調持續穩定領先之外，同時也獲得藍營立委的一致支持， 展現了清流挺專業、正藍挺正派的氣勢。在桃竹竹苗區域聯合發展的大戰略下，徐欣瑩作為理科博士，問政認真、正派清廉，獲得各領域的共同支持，可說是實至名歸，眾望所歸。根據《美麗島電子報》民調，調查詢問民眾「希望誰擔任下一屆新竹縣長？」結果顯示徐欣瑩獲得41.0%支持，高於陳見賢的32.5%。若從政黨提名策略來看，39.7%的受訪者認為國民黨提名徐欣瑩對選情較為有利，33.3%認為提名陳見賢較有利，4.6%認為兩人差不多，另有22.3%未明確回答。至於政黨輪替議題，民調結果顯示，有44.3%的受訪者認為新竹縣長應由國民黨繼續執政，30.2%認為可以改由民進黨執政試試看，25.5%未表態，顯示國民黨在地方整體支持度仍相對占優。此民調由美麗島電子報委託進行，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年3月4日至3月6日進行，以設籍新竹縣且年滿20歲民眾為對象，採電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。抽樣以中華電信新竹縣住宅電話簿資料庫為基礎，並輔以隨機跳號（RDD）機制。最終成功訪問1072人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。