▲館長表示他並沒有強迫小偉。（圖／翻攝自大師愛館長YouTube）

以經營成吉思汗健身房起家的網紅「館長」陳之漢，日前遭前資深員工「小瑋」爆料，指控涉及財務爭議及疑似不當言語，相關內容在網路上引發關注。其中，小瑋更向主管機關申訴，指稱曾在職場中遭遇性騷擾，包含拍攝下體照片幫館長夫妻房事助興，甚至被要求親自「帶槍上陣」。對此，勞動部當時表示，若違反《性別平等工作法》，最高可處100萬元罰鍰，並請新北市勞工局介入調查。如今調查結果出爐，新北市勞工局認定該案申訴「不成立」，原因也隨之曝光。據了解，館長日前因遭爆料疑似涉及收受境外資金及過往職場爭議，相關內容在網路持續延燒。前特助小瑋則跳出來指控，館長過去曾多次在私下場合說出涉及性暗示的言語，甚至傳出曾要求其拍攝私密照片供夫妻助興；不只如此，館長更曾疑似講出要其「幹一幹再回去」之言論，引發外界對是否涉及職場性騷擾的討論。事件曝光後，勞動部長洪申翰也公開表示，若雇主未落實防治職場性騷擾的相關措施，依法最高可處30萬元罰鍰。新北市勞工局表示，小瑋於2025年12月3日提出申訴，案件隨後進入審議程序。不過在同年12月26日召開審議會議時，經審查認定小瑋當時在公司登記身分為「負責人」，並非一般受僱勞工，因此不符合《性別平等工作法》適用對象的要件。基於此一理由，審議結果認定本案不構成職場性騷擾申訴案件，裁定申訴不成立。勞工局說明，《性別平等工作法》主要規範雇主與受僱者之間的職場關係，若當事人身分不屬於受僱勞工，則難以適用該法進行調查與認定。因此本案並非針對內容事實作出判斷，而是基於身分資格未符合法律適用範圍，最終作出申訴不成立的決定。不過有律師指出，若當事人認為相關言行涉及性騷擾或其他不法行為，仍可依刑事或其他法律途徑向地檢署或警察機關提出告訴，後續是否有進一步法律行動，仍有待觀察。