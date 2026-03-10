我是廣告 請繼續往下閱讀

▲退役球星陳信安（右）代表璞園建築團隊接受贈獎。(圖／小學體總提供）

▲運動部政務次長黃啟煌致詞。(圖／小學體總提供）

「2026年全國國民小學籃球錦標賽」開賽記者會隆重登場，來自全國各縣市的參賽隊伍教練與小球員代表齊聚一堂，共同為年度小學籃壇盛事揭開序幕。運動部政務次長黃啟煌在致詞中提到如此盛大的基層賽事跟運動部推動的「全民運動」政策是一致的，希望所有基層的運動都是好玩有趣進而喜歡運動成為生活的一部份。尤其更感謝本屆賽會獲得多家企業共襄盛舉、鼎力支持。小學體總理事長陳煥修在致詞時説到「未來將持續把資源挹注到更多偏鄉與偏遠地區，讓更多孩子擁有公平參與的機會。」值得一提的是，近幾年贊助經費特別規畫投入於協助偏鄉小校北上參賽所需的交通、住宿與餐費，減輕學校與家庭負擔，讓孩子能安心站上全國舞台。此外，企業亦針對偏鄉弱勢兒少提供獎學金，以及球衣、球鞋等實質 裝備資源，期盼讓每一位熱愛籃球的孩子，都有「綻放球技」的機會，不因環境而受限。新北市議員劉哲彰表示：今年賽事邁入第十一年，從創辦初期百隊規模成長至本屆報名隊伍再創新高，共計332支球隊參賽，規模持續突破紀錄，堪稱全台小學籃球最高殿堂，不僅代表基層籃球蓬勃發展，更象徵孩子們對籃球的熱情持續升溫，感謝所有支持單位與夥伴的投入。退役球星陳信安在受訪時指出，國內基層籃球賽事已由百隊增至330餘隊，展現蓬勃風氣。他認為小學球員應優先培養基本觀念與邏輯，此階段與學業並無衝突；但隨著層級提升，球員必須在球技與課業間做出選擇。他強調家長與學校的引導至關重要，應共同協助孩子確認未來目標並精確定位。小學體總也邀請高中HBL四強球隊球員們也與學弟妹面對面分享自身升學歷程與籃球之路的甘苦談，並勉勵小球員們在追逐夢想的同時，更要重視學習、培養良好品格與自律態度。WSBL球員代表黃鈴娟等則鼓勵孩子們珍惜團隊合作的力量，學會在勝負之外，看見努力與成長的價值。今年從女籃轉換跑道的新北永平國小男籃教練黃維陞表示，「今年目標鎖定全國八強甚至四強，目前著重強化學生一對一攻防與基本動作，並將新北五華國小視為頭號勁旅。」球隊核心呂嘉睿因具備多年俱樂部實戰經驗與正規訓練背景，球齡長且球商優於同齡球員，將是球隊爭取佳績的關鍵。永平國小主力呂嘉睿曾於俱樂部及U19籃球聯盟賽事磨練，球商與經驗出眾。備戰新球季，他強調需加強切入破壞力以分擔隊友壓力，防守則須精進閱讀進攻與腳步轉換。他以柯瑞（Stephen Curry）為目標，期許能以「防守帶動進攻」的表現吸引第一志願金華國中的關注。全國國小籃球錦標賽不僅是一場競技盛會，更是一個讓孩子看見更大世界的舞台。透過企業、學校與社會各界的攜手合作，本屆賽事將持續傳遞「以球育人」的理念，讓籃球成為孩子築夢的力量，為台灣基層籃球扎根，也為每一份純真的熱情留下難忘篇章。