行政院長卓榮泰8日現身日本東京巨蛋看球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度有現任閣揆赴日。不過，在野黨卻質疑卓榮泰公器私用。卓榮泰僅簡短回應，是休假日的自費且私人的活動。民眾黨立委劉書彬質詢時今（10）日詢問，造成這麼大輿論風波會不會覺得不好意思？卓榮泰回應，「我自己一個人默默地去，風波是你們造成的啊」、「是你們一直問東問西才造成風波的啊，我去跟回來您知道嗎？」立院院會今日繼續邀請行政院院長提出施政方針及施政報告，並繼續質詢。劉書彬質詢時，首先詢問卓榮泰3月7日在東京大巨蛋觀賞台捷大戰的經過，很多民眾關心，因為卓榮泰說過這是私人行程，但這是華航包機，說花了多少錢，「說是自己付」，在松指部停機坪起飛，想問的是「造成這麼大輿論風波，卓院長會不會覺得不好意思？」對此，卓榮泰回應，「我自己一個人默默地去，風波是你們造成的啊」。劉書彬說，「沒有，很多人在關心」。卓榮泰回應說，「是你們一直問東問西才造成風波的啊，我去跟回來你們知道嗎？」劉書彬回應說，「您是公眾人物，報導出來了就必須要有人去去了解到底是否用公帑、是不是用到空指部的停機坪，所以去了解，不過你現在是有點在反問我說，是我們造成的，可是，要是不是你是公眾人物，可能就沒有人要去注意到了，不過你已經回答，我們就繼續往下看，這議題到這為止。」只花了一分多鐘，就草草結束此議題的質詢。