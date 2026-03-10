我是廣告 請繼續往下閱讀

近期因一些名人的八卦緋聞，名人為了自清，紛紛委請律師代為撰擬聲明稿，因此也引起了律師圈對於這些聲明稿的評論。看了一下律師評論內容，普遍對於聲明稿中看似不利於陳述人的自述，造成了聲明稿反而有越描越黑的反效果，違背澄清的本意，也令外界存有更多的揣測與想像空間。聲明稿的撰擬在律師的業務中，是雖不常見但很重要的一個環節。聲明稿通常是對大眾普遍發表的自己陳述，好的聲明稿會帶當事人上天堂，不好的聲明稿卻會讓當事人住套房，效果天差地遠，使用上不得不慎。聲明稿本身是有高機率在訴訟中被拿來當證據的，不論是發聲明稿的一方或是相對的那方，故對於文字用語的要求必須相當嚴謹，不能被有心人士有見縫插針的空間。與律師函很相似，只是聲明稿是對廣大大眾表示自己的立場與意思，律師函則通常會用在對特定對象的陳述。所以，先慎重考慮一下發聲明稿的目的，尤其聲明稿代表發聲明者本人，對聲明者本身形象影響程度頗大，甚至可能是流傳百世的笑話（諸如開記者會為了否認事實做了極度違反經驗法則的陳述，落入鄉民的嘲笑），話真的不能亂講，後果很可怕。若你本身並非知名人士、團體或商業，或者涉及的案件並非社會關注，基於律師的立場，其實不建議去撰寫聲明稿。我們不需要把自己的事情攤開給社會大眾品頭論足，況且事件如果不會涉及其他人的利益，一般人是不會去關心的，那何必自己引起定錨效應，去承受不可預期的風險呢？甚至萬一聲明稿出現了被對方抓到把柄的陳述，嚴重的話可能會衍生其他案件（譬如不經意自陳犯罪事實，檢察官看到後是可以主動調查犯罪的），自己招來麻煩，是很難收拾的。一旦決定要寫聲明稿，就必須先考量社會輿論的反應。諸如2025年的「公司公關危機」事件，公司為了捍衛自己的主張，竟向整個社會宣戰，動輒表示要對批評者提告，往往只會招致鄉民的反感，引來更多的抵制與不滿，這樣對公司是很大的傷害，嚴重的話甚至會引來關門的危險。聲明稿既然拉高到讓整個社會去評價事件的層次，就得盡量避免去引戰，尤其是引起對與事件無關的評論者的筆戰。評論者若係有心亂帶風向，這個社會自有判斷，不要以揚言施加司法壓力的方式更去把鄉民帶往對立面。另外，若要將聲明稿交給社會公評，除了內容的立場、主軸要一致外，避免無謂用語與負面陳述、精簡文字讓人好讀，也是基本功，甚至要考慮聲明稿能不能創下雙贏的局面，讓聲明稿不淪落情緒宣洩失焦，反而昇華成正面建設性的對話，這道理用在許多案件的處理上也是這樣。水能載舟也能覆舟，危機也可能是轉機，聲明稿發稿的時機、用語都必須處處審酌，用得好的話可以拯救對公關危機，讓社會肯定甚至帶來新的商機、名譽。切記，無論聲明者站在哪個角度，聲明稿保持誠懇的態度是很重要的。如果真的要發聲明，在不違反經驗法則的情況下，若要否認遭指控的事實，可採取輕描淡寫或者純屬巧合的陳述，讓社會大眾得到他們想要的故事就好。然而若呈現的一些證據很難讓人不去聯想到指控事實確實存在，此時不要迴避問題，適當地坦承反而是好事，直球對決會讓人產生不害怕評論、願意面對事情的印象。這裡所說的適當地坦承，不是要聲明者一股腦兒把委屈、事件始末全部娓娓道來，而是就事論事、點到為止即可，以免話說越多錯越多的窘境。譬如被雜誌記者拍到男女手牽手走在路上的行為，除非有證據顯示是AI生成的，在牽手動作明顯的情況下就不要刻意否認「並無此事」。這時候，千萬別見笑轉生氣，即便承認有此事，也要技巧性視實際情形簡要陳述彼此關係並非外界想像那樣，不說死地讓人留點想像空間，讓言論在這裡自然停止就好。若涉及到商業形象受損的事件，聲明者可說公司已開啟內部調查機制與員工教育訓練，查明一切情況防止事件再度發生，並建議進一步具體地說明公司如何作為，誠懇地謝謝社會各界的指教，請大家恢復往日信心，歡迎大家繼續支持等語，讓外界覺得是間負責任的公司。聲明稿的使用，考驗著聲明者與律師的智慧，不過，沒特別情況與需求的話，還是建議不要輕易使用聲明稿喔！●作者：何仁崴／律師