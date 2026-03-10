繼承長輩留下的房產後，若想盡快變現出售，許多繼承人最恐懼的就是房地合一稅。市場普遍認為「剛繼承就賣，會被課徵 45% 的短期轉手重稅」，但財政部臺北國稅局近期發布新聞稿指出，這其實是一個常見的誤區。專家提醒，決定稅率高低的關鍵，並非妳「繼承多久」，而是這間房子在「家族手上」留了多久。
國稅局揭秘：繼承人的「計時計費」可以併計
根據國稅局最新案例，林先生繼承了父母先後取得的房產持分，並在繼承後短短一年內就出售。依照直覺，持有一年出售應適用 45% 的最高稅率，但國稅局澄清，房地合一稅制中有一個對繼承人極其有利的規則：「持有期間可以合併計算」。
具體來說，林先生在計算房地合一稅持有期間時，可以把「被繼承人（父母）」的持有時間一起算進去。如果父母早在 20 年前就買房，即便林先生繼承後一個月就賣掉，在法律上他的持有期間會被視為「21 年」，適用的稅率將從短期交易的重稅，大幅降至 15% 甚至更低。
稅務顧問分析：看準併計優點與現金流預留
不動產及保險-傳承稅務顧問廖嘉紅（R姐）在臉書粉專「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」進一步說明，繼承取得的不動產能「接續計算」持有期間，是優於生前贈與的一大稅制優勢，有機會讓稅率直接降至 15%。但她也提醒，這個併計紅包並非萬能，只要中間出現過「贈與」或「買賣」，計時鐘就可能重新計算。例如案例中林母在 106 年受贈的部分，其持有期間就只能從受贈日開始起算。
此外，廖嘉紅強調，成熟的傳承規劃不應只算節稅，更要預先安排「遺產稅現金流」。由於不動產無法直接繳稅，若繼承人現金不足，往往被迫急售房產或借錢繳稅。因此，家長在規劃時應同步考慮不動產分配與現金安排，畢竟房子可以繼承，但稅金一定要用現金繳，提前準備才能讓長輩的遺愛不成為家人的負擔。
資料來源：財政部臺北國稅局、R姐 廖嘉紅-繼承與贈與
