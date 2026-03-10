美國總統川普（Donald Trump）9日對於伊朗戰爭發表了許多評論，其中很多話聽起來都有點自相矛盾，從這些混亂的訊號中，外界似乎想要怎麼解讀美國在伊朗的軍事行動都可以。對此，《BBC》直言對川普及共和黨來說，伊朗戰爭的政治代價正在顯現，最終可能會影響到川普第二任期的成敗。
根據《BBC》報導，川普對伊朗戰爭混亂的訊息與矛盾的解釋，正體現了美國對於戰爭時程表與戰爭最終目標的不確定性。《BBC》隨即舉例，川普9日被《紐約郵報》記者問及油價飆升時回答，「我對任何事情都有計劃，好嗎？我對每件事都有計劃」；川普對《CBS News》記者說戰爭快要結束了，但被問到多快會結束時，川普又說「我不知道，這要看情況。收尾的事情全在我的腦子裡」。
而就在幾天前，川普還表示除非伊朗「無條件投降」，否則不會停止戰爭。甚至就在9日同一天，川普又警告伊朗如果威脅當地石油出口，美國將加大打擊力度，讓伊朗面臨遠比目前更嚴重的軍事打擊。川普說「我們現在就已取得巨大的成功，或者我們還可以更進一步，而我們確實打算更進一步」。
川普說，他的目標是確保伊朗在「很長一段時間內」無法研發出針對美國、以色列或任何美國盟友的武器，而這似乎得靠著實現政權更迭才能做到，但伊朗已選出新任最高領袖，正是已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），而川普對此只說「我感到失望」。
川普傳達的訊息令人眼花繚亂，《BBC》形容讓人「得到的疑問多過答案」，且就在川普說戰爭快要結束前不久，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）才說戰爭「才剛剛開始」。被問及到底他和赫格塞斯的說法哪個正確？川普回答「我認為你可以說兩者都對」。
無論如何，川普的談話確實讓油價大幅下降，從一度突破每桶120美元跌至90美元以下，成功安撫了股市的投資者。
生活成本是美國民眾最關心的議題
與此同時，有跡象顯示美國經濟已經陷入困境。勞工統計局上週五宣布，美國2月份減少了9.2萬個工作崗位，失業率微升至4.4％，勞動力參與率為62％，是2021年12月以來的最低水準。距離期中選舉只剩幾個月的時間，伊朗戰爭及其對經濟的威脅可說是選民迫在眉睫的憂慮。
《BBC》訪問許多美國民眾，他們對於油價以及物價飆升表達了直言不諱的擔憂。被問到對於伊朗戰爭的看法時，一位男子表示，「我支持過川普，但不是為了這個」。另位女子則說，「我真的不喜歡這件事。我理解伊朗人民需要幫助，但難道我們找不到另一種方式來做這件事嗎？」
民主黨議員候選人哈里斯（Shawn Harris）表示，即使在保守派選區，伊朗戰爭也給民主黨帶來機會，「因為油價上漲，所有東西都貴得離譜，而且這次是我們自己選擇捲入其中。更別提，有些選民的孩子正在戰場上」。
《BBC》最後結論，因一場民調顯示沒多少美國人真正想要的軍事行動而引發的油價上漲，正讓川普政府面臨切實的政治風險。川普稱美軍在伊朗取得巨大成功，然而，戰爭的代價，包括對全球和美國經濟的損害、以及對川普和共和黨在政治上的負擔，正在顯現中。美國民眾在期中選舉將用手中選票做出裁決，而結果很可能會定義川普第二任總統任期的最終成敗。
生活成本是美國民眾最關心的議題
