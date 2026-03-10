JR東日本大飯店台北表示，吃到飽餐廳「Brilliant鉑麗安全日餐廳」即日起至5月4日 推出期間限定「歐洲經典主題自助餐」，由主廚陳永儒領銜廚藝團隊，精選歐洲各國經典料理，包含法式豬肉派、油封鴨、普羅旺斯羊排、威靈頓牛排、德國豬腳等。飯店也宣告，5月1日起將調整餐價，所有餐期每人價格將上漲100元，但是JR東日本大飯店台北向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，現在實施的『LINE好友 假日下午茶優惠」與「壯世代優惠」，4月開始也將有新的優惠內容，預計可能橫跨5月，待之後會再公布。
Brilliant鉑麗安全日餐廳本次主題以歐洲餐桌文化為靈感，透過冷食、熱食與甜點層層鋪陳，演繹歐洲料理豐富多元的風味風貌。開胃冷食包括以橄欖油與蔬菜襯托鮪魚鮮甜的「生煎鮪魚尼斯沙拉」，還有帶有北歐香氣的 「茴香燻鮭魚節瓜塔」、西班牙經典小食「蒜味蝦佐法棍」、法式經典 「法式豬肉派佐莓果醬」等。
熱食也匯聚歐洲多國經典料理，包括法式料理代表「油封鴨」，外皮酥香、肉質細嫩，還有口感濃郁的 「俄式酸奶炒牛肉」、以酸奶與香料呈現東歐風味；香草氣息濃郁的 「普羅旺斯羊排」、風味醇厚的 「法式燉牛舌」。還有一直受老顧客喜愛的英式經典「威靈頓牛排」也維持；此外還有德國代表料理 「德國豬腳佐酸菜」 與法國傳統 「洛林鹹派」。飯店也宣告，5月1日起將調整餐價，所有餐期每人價格將上漲100元。
🟡「Brilliant鉑麗安全日餐廳」3月優惠活動一覽：
📍壯世代：
日期：即日起 ~ 2026年3月31日
優惠：週一至週五午餐，凡60歲(含)以上用餐可享本人用餐「7折」優惠，須另加原餐價一成服務費，且不能與其他優惠併用。
📍LINE好友 假日下午茶優惠：
日期：即日起 ~ 2026年3月31日
優惠：加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號享限定優惠價900元（原價980元+10%)。好友優惠限本人使用，每一帳號僅可折扣一位，同樣無法與其他優惠併用。
📍JR Hotel Member/Japan Rail Club/JEXER Member/YAMAHA山葉音樂員工
日期：即日起 ~ 2026年3月31日
優惠：週一至週四午晚餐、週五午餐「七五折」優惠；週五晚餐、週末午晚餐「八折」優惠。
活動優惠限本人使用，無擴及同行者；使用優惠須出示會員畫面。
🟡「Brilliant鉑麗安全日餐廳」餐價：
現今之餐價：
午餐自助餐1480元（週一至週五）/ 1680元（週末六日）
晚餐自助餐1480元（週一至週四）/ 1680元（星期五及週末六日）
假日下午茶自助餐 (週六至週日)/ 980元(週末六日)
（餐價需另加一成服務費）
2026年5月1日起調整之餐價：
午餐自助餐1580元（週一至週五）/ 1780元（週末六日）
晚餐自助餐1580元（週一至週四）/ 1780元（星期五及週末六日）
假日下午茶自助餐 (週六至週日)/ 1080元(週末六日)
(餐價需另加一成服務費)
台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」 推第二位半價
台北六福萬怡酒店表示，「敘日全日餐廳」推出凡於平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其它棒球賽事相關比賽門票(電子或紙本皆可)，即享第二位半價優惠(需加收原價服務費)，若以最低價的平日午餐餐價來計算，平日午餐原價1480元＋10%，5折之後價格為888元。
或者也可選擇在平假日午晚餐，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，同樣享有優惠，特價為平日午晚餐1299元，假日午晚餐1499元。（「敘日全日餐廳」餐廳原價：平日午餐1480元＋10%、平日晚餐1580元＋10%、假日午晚餐1880元＋10%）
