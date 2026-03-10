我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市現任議員：近三個月 各選區網路聲量總覽（圖／QuickseeK提供）

▲台北市現任議員：近三個月 各選區網路聲量排行榜（圖／QuickseeK提供）

▲台北市藍綠白現任議員：近三個月 網路聲量總覽（圖／QuickseeK提供）

年底九合一選戰，除了近來外界討論熱烈的縣市長提名，首都台北市的議員選舉也頗受關注，現任的北市議員有些選上立委，如徐巧芯、王鴻薇、王世堅、吳沛億等，有些議員則因涉案遭起訴無法再參選，總計將出現10席以上空缺，激勵不少新人投入挑戰。新人參選知名度通常不高，除了勤走基層拜票，網路空戰也非常重要。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察台北市6個選區現任的議員參選人近3個月的網路聲量，各選區的平均聲量排序由高至低是大安文山（6萬則）、中山大同（1.4萬則）、中正萬華（1.3萬則）、士林北投（9.5千則）、松山信義（9千則）、內湖南港（6.6千則）。此外，中山大同選區內的議員聲量差距最大，聲量最高的議員聲量有4.6萬則，聲量最低的議員聲量只有不到千則。而松山信義選區的議員之間聲量差距最小，聲量最高者1.4萬則，最低1.7則，大多數的議員聲量落在5.6千則至1.2萬則之間，競爭最激烈。總體而言，六個選區中，有中山大同、中正萬華跟大安文山這3個選區的現任議員的平均網路聲量破萬，表現相當優異，新人若要突圍，需更加努力。簡述台北市6選區聲量最高議員，士林北投聲量冠軍是侯漢廷6萬3065則、內湖南港游淑慧2萬6437則、松信許淑華1萬4964則、中山大同陳怡君4萬6634則、中正萬華應曉薇7萬4445則、大安文山苗博雅64萬2719則。這些高聲量議員近來創造聲量秘訣為何？苗博雅是凸顯自己抗中保台形象，指台灣若投降，自己一定是第一批被抓或被殺；侯漢廷剛好反其道而行，透過疑美反民進黨獲得高聲量，質疑台美關稅談判之所以成績不差，是因為政府「掏空家底換空氣」；游淑慧則是透過評論政策聲量突圍，針對藍白推「兒童帳戶」，游淑慧大讚「狂買武器不如存下未來」。可以發唁，地方議員受矚目程度不及縣市長或立委，因此議員若想要在網路上被關注討論，必須多搭上政策、議題。比較綠藍白三黨台北市議員的平均聲量、聲量的前標與後標。平均聲量方面，由高至低依序是民進黨1萬則，民眾黨9.5千則、國民黨9.1千則，國民黨的前標相對最高，但僅限少數人，多數藍營北市議員的表現仍偏弱，導致藍營均標、後標都墊底。民眾黨人少，但都善網路經營，前標、均標、後標得差距不大，而民進黨現任議員的聲量表現比國民黨好，相較之下，綠營的新人要更努力在網路議題多著墨，才能在「紅海」突出。綜合前述的數據觀察，2026年台北市議員選舉正迎來一場前所未有的「數位轉型」，在多位資深議員轉戰立院，或者交棒二代後，議員選舉的網路空戰已不再是「加分題」，而是新人參選的「必考題」，2026年台北市議會席次，將屬於那些能把網路流量精準對焦在政策議題，展現專業高度的參選人。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com