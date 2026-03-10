我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋為中華隊加油，遭爆竟然是搭乘華航專機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球，被質疑公器私用。對此，前立委邱毅表示，據他了解，這是一場暗渡陳倉的台日密會，密會的雙方居間安排者，日本是自民黨代理幹事長萩生田光一，台灣則為前駐日代表謝長廷，卓榮泰明顯是在說謊。邱毅9日在臉書發文表示，「卓榮泰捅了馬蜂窩，惹出了大麻煩。事件發生在上周六，那晚在東京巨蛋中華隊對上捷克隊，卓榮泰帶著大批隨從隨扈，浩浩蕩蕩從松山指揮部包機前往日本，表面的理由是替中華隊加油打氣，其實真正的目的是私會日本官員。」邱毅指出，此事曝光後，引起大陸外交部強烈抗議，日本官房長官則否認有官員與卓榮泰見面，「據我了解日本在說謊，這是一場暗渡陳倉的台日密會。討論什麼不得而知，大概是針對美以伊戰爭的亞太變局，日本右翼與台獨集團的互通聲息吧。」邱毅續指，這場密會的雙方居間安排者，日本是自民黨代理幹事長萩生田光一，台灣則為前駐日代表謝長廷。至於卓榮泰具體見了誰，談了什麼內容，目前尚不得而知。邱毅表示，高市早苗3月19日將赴白宮見川普，兩人交談必然涉及台灣問題，或者賴清德就是派卓榮泰先行赴日溝通，也可能是高市早苗想多了解台灣的看法。邱毅直言，在此事件曝光後，卓榮泰強調是「自費私人行程，替中華隊加油有何不可？」，卓榮泰明顯是在說謊，既是自費私人行程，為什麼包機從松山指揮部出發，而不從機場公開正常搭機？何況自費怎麼會帶上這麼多隨從隨扈。邱毅呼籲，「我建議立法院好好查查，卓榮泰包機的錢是否來自公帑，若真的是來自公帑，就是公款私用，卓榮泰涉及貪瀆行為，這問題可嚴重了！」