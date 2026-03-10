蘋果最新入門機款 iPhone 17e 明（11）正式開賣，256GB容量比上一代多了一倍，售價則維持在21900元，由於定價相對親民，許多想幫父母換手機，有網友發問，長輩平時手機只用來「看影片、接聽電話、傳LINE」，究竟 iPhone 17e 適不適合當作「孝親機」？對此，3C達人Tim哥實測後給出正面解答，大批網友也一面倒大推，認為 17e 當作長輩機絕對夠用。
容量通膨加量不加價！效能追平16 Pro
Tim哥在iPhone 17e開賣前搶先取得實機進行測試，Tim哥認為這次 iPhone 17e 最大的驚喜就是容量通膨。相較於上一代 16e，iPhone 17e 在維持 21900 元相同售價的情況下，基本容量直接從 128GB 翻倍升級至 256GB。至於適合當成孝親機嗎？Tim哥認為絕對可以，雖然定位為入門機型，但效能跑分已足以追上iPhone 16 Pro 系列。有網友留言表示，對於平時不打高階遊戲、只看 YouTube 和傳 LINE 的長輩而言，17e 的效能「絕對過剩」。在續航力方面，網友實測反饋更是極佳，直呼：「續航超讚」。
嫌17e螢幕太小?可手動調大字體
儘管 iPhone 17e 堪稱高CP值的神機，但部分網友也點出購買孝親機需注意的隱憂。由於 17e 採用 6.1 吋螢幕，有人擔心長輩若有「老花眼」問題會覺得看字吃力，甚至建議如果堅持買蘋果給媽媽，不如直上螢幕更大的 Plus 或 Pro Max 機型。針對螢幕太小的擔憂，Tim哥認為其實不用太過煩惱，只要將手機的字體調整放大，順便改為「長輩模式」即可輕鬆解決視覺上的負擔。 許多買過同尺寸 16e 的網友也跳出來證實：「我媽超愛，因為字可以變超級大！」
iPhone 17e Tim哥點名「4大用途」
除了作為長輩的孝親機之外，Tim哥認為 iPhone 17e 非常適合拿來當作學生機、第二備用機以及公司機。Tim哥指出，17e非常適合作為初階入門款，因為配備60Hz 螢幕，不用擔心小孩用高幀率螢幕過度沉迷於高階遊戲，同時又能讓孩子享有最新的 Apple Intelligence。針對原有手機突然損壞需要應急，或是經常出國旅遊需要本地端即時翻譯的人，17e 實惠的價格與輕巧的機身，非常適合作為工作上的第二備用機或是公司配發的公務機使用。
資料來源：3cTim哥生活日常
