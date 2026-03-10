我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列出手襲擊伊朗後，加密貨幣成為重災區，比特幣一度下殺到接近6.2萬美元，不過，隨著戰事不斷變化，比特幣價格持續劇烈波動，在美國總統川普（Donald Trump）最新聲稱戰爭可能很快結束後，比特幣價格今（10）日一度重新站回7萬美元大關，但專家提醒，在不確定性消散前，比特幣價格仍可能像油價一樣快速震盪，多空持續激烈拉鋸。綜合外媒報導，川普認為伊朗戰爭快要結束的一番談話，讓國際油價從每桶120美元暴跌至90美元，隨著油價跳水刺激美股上漲，亞洲股市今日強勢開高，美元走跌，比特幣價格回升，盤中一度站回7萬美元關卡，助推投資人樂觀情緒，根據Polymarket資料，看好比特幣價格在3月能夠達到7萬5000美元的機率躍升至56％。在全球宏觀環境充滿變數下，機構投資者持續加碼比特幣，美國比特幣ETF上週淨流入約5.6億美元，這是自去年10月以來，美國比特幣ETF首次連續兩週實現資金淨流入。此外，知名比特幣大戶微策略（Strategy）上週也再度斥資13億美元增持比特幣，在支撐價格走勢上發揮了關鍵作用。分析師表示，當市場對於能源衝擊的擔憂消退時，加密貨幣幾乎立即獲得買盤，說明比特幣已是風險偏好資產。不過，Nexo分析師卡爾切夫（Iliya Kalchev）提醒，如果投資者撤離風險資產，加密貨幣可能就會立即受到負面影響。比特幣長期究竟看多或看空，目前仍然看法分歧，預測市場Myriad上，看好這波行情比特幣價格能回升至8.4萬美元的機率為47.4％，看衰比特幣價格會跌至5.5萬美元的機率為52.6％，兩者差距不遠，且看衰者還略多一些，顯示多空仍在激烈拉鋸。