中共外長王毅8日在「兩會」記者會表示，台灣在聯合國唯一稱謂就是中國台灣省等言論；對此，外交部長林佳龍嚴正駁斥，「各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀。」。中國外長王毅今日在兩會記者會重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，聯大2758號決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，台灣地區在聯合國唯一稱謂就是中國台灣省。對此，林佳龍強調，維護台海和平穩定已是國際社會高度共識，且攸關並符合區域內各方利益。台日共享許多重要理念價值，共同與其他理念相近夥伴合力維護區域及台海的穩定，並有助於維持區域之和平、穩定與繁榮。林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識，而各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀。