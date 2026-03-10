我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（10）日公布2月合併營收約為3176.57億元，年增22.2%，雖月減20.8%，但仍創下史上最強2月紀錄，也創下第十大單月營收，反映出淡季不淡，表現仍不遜色。累計1到2月營收約7189億1200萬元，較去年同期增加29.9%。台積電單月營收在過去兩年內經歷了爆發性的成長，今年1月營收首度突破 4000億元大關，刷新歷史紀錄。台積電史上第一大單月營收為今年1月營收4,012.55億元，月增19.8%，年36.8%，受惠於AI需求大爆發、代工價調漲。第二大為去年10月營收3674.7億元，主因是iPhone 17處理器與AI晶片拉貨第三大則為去年4月營收3495.7億元，受惠於雲端服務供應商（CSP）如 Google、Amazon（亞馬遜）自研AI晶片的強勁需求，加上3奈米產能規模擴大，讓營收在第二季初即衝破歷史高峰。