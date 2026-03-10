我是廣告 請繼續往下閱讀

今（10）日結束的一場NBA美國職籃（National Basketball Association）強強對話中，丹佛金塊以126：129惜敗奧克拉荷馬城雷霆。賽後，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）展現大將之風，對轟下準絕殺的對手核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表達了高度敬意，直言能與這樣的球員同場競技是一種榮幸。亞歷山大今日在比賽末段投進高難度的後撤步三分準絕殺，全場砍下35分，並正式追平傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）「連續126場得分破20」的歷史紀錄。對於這項成就，約基奇感觸極深：約基奇表示：「我不知道人們是否意識到做到這一點有多難。這不是連續10場，而是連續120多場。這非常特別，他是一個特別的球員。」談到亞歷山大的表現，約基奇坦言：「他命中了非常關鍵的投籃，整個賽季都在這麼做。能與他同場競技是一種榮幸。」比賽最後一分鐘雙方互飆高難度進球，約基奇雖在第四節一度連拿5分幫助球隊反超，但最終仍未能擋下亞歷山大的關鍵一擊。針對最後時刻對亞歷山大的防守，約基奇自我檢討道：「我們需要做得更好，也許該提前做出預判，或者試著包夾他，讓其他人來擊敗我們。但他確實投進了那些高難度投籃。」談到近期頻繁與雷霆交手，約基奇認為雙方對決非常有意思，「一場打了延長賽，一場是準絕殺，這絕對是令人興奮的對戰。」除了讚賞對手，約基奇也特別表揚了帶病上陣的隊友穆雷（Jamal Murray）。他表示穆雷的意志力一直非常堅定，在身體不適的情況下依然打出高水準表現，展現了極強的職業精神。此外，針對聯盟近期備受討論的「65場出賽限制」規則，約基奇表現得十分平靜。他重申自己一直以來都渴望參加每一場比賽，規則既定就只能遵守，他會將專注力放在比賽本身，而非外界的獎項評選標準。