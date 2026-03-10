我是廣告 請繼續往下閱讀

▲友榮被網友捕捉觀賽時，突然伸手摸Chuu的頭。（圖／X@wy_erc_cl）

2026年世界棒球經典賽（WBC）在昨（9）日上演韓澳戰，吸引許多韓國藝人及韓籍啦啦隊成員到場觀賽。其中，ATEEZ成員鄭友榮還擔任開球嘉賓，完成後便回到包廂觀賽，本月少女成員Chuu（金智雨）、李多慧、河智媛等人也都在場，不料卻有網友捕捉友榮摸Chuu的頭，氣氛看起來超曖昧，瞬間氣炸大批粉絲，認為他不分場合的行為，沒有考慮到粉絲感受，直呼他「太超過」。友榮在韓澳戰時擔任開球嘉賓，之後便到包廂觀賽，只見他站在後方，隨著比賽心情非常激動，而他的前方則坐著另一位偶像Chuu。不料在比賽途中，有網友捕捉到友榮竟輕摸Chuu的頭，看起來超曖昧的互動，火速讓大批粉絲氣炸。友榮的行為也在Threads引發大量討論，許多人指出友榮是「專業養夢女（女友粉）大戶」，常常在直播上說：「我在跟你嫂子講話」等跟粉絲的曖昧言論，但卻在公眾場合中，沒有顧及粉絲感受，就與其他女偶像做出容易被誤會的曖昧行為，導致女方也跟著挨罵。不少粉絲都批評「真的太超過了」、「越界就是越界，你不分場合就是你的問題」。但也有人緩頰兩人同為韓林演藝藝術高中的校友，只是好朋友間的互動，沒有必要過於放大檢視。友榮今年26歲，他在2018年10月以ATEEZ成員身分出道，在隊內擔任主舞及副唱。他原本是Big Hit娛樂（現HYBE）的練習生，與現任成員呂尚在當時建立了深厚的情誼。當呂尚決定離開Big Hit轉投KQ娛樂時，友榮為了守護「一定要一起出道」的約定，毅然放棄了大公司的穩定資源隨之轉社，並成為KQ Fellaz（ATEEZ前身）最後一位入隊的成員。同為26歲的本月少女（LOONA）出身成員Chuu，以招牌的「咬心」撒嬌與開朗形象紅遍全韓。2023年經歷與原公司的合約糾紛後，她展現出強大的心理韌性積極開展個人事業。2026年1月，Chuu 迎來出道10週年的里程碑，發行了首張個人正規專輯 《XO, My Cyberlove》，大膽挑戰Y2K復古與AI科技感曲風，成功撕掉過往單一的「可愛」標籤。