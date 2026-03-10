我是廣告 請繼續往下閱讀

黑橋牌香腸、奇美包子、金蘭醬油，台灣家喻戶曉的194家食品企業組成「國家隊」，今（10）日以「TAIWAN SELECT」品牌形象前進全球前三大專業食品展的「東京國際食品展」（FOODEX JAPAN 2026），讓國際買主注意到台灣食品品牌，用台灣美食直攻外國市場味蕾。「東京國際食品展」與「德國科隆食品展」（ANUGA）及「法國巴黎食品展」（SIAL）為全球前三大專業食品展，並為亞洲最具規模專業食品暨飲料展。今年共有194家企業參展，著名廠商包括金車、光泉、黑橋牌、奇美食品、金蘭食品、喜年來，涵蓋範圍包括飲料、冷凍水產、糖菓餅乾等。貿易署表示，今年臺灣館除展示多樣臺灣特色食品外，也新增辦理10場次「TAIWAN SELECT」LIVE料理秀，邀請臺日主廚運用臺灣參展商食材，透過現場烹調與試吃體驗，展現臺灣食品的多元應用，讓國際買主與媒體更能直接感受臺灣食品的創新與文化特色。而為加強協助對食品業者拓銷海外，貿易署除擴大參展補助外，亦協助業者布建海外銷售通路，以及推動「買主直達」方案，協助業者邀請海外買主來臺訪廠與洽談，加速媒合商機；今年也首度帶領業者前往巴西等中南美洲市場開拓新興市場。貿易署表示，針對本展政府投入更多資源協助食品相關公協會與企業擴大海外參展規模，公協會參展補助提升 2 倍、個別廠商海外參展補助金額更大幅提升為原本的 3 倍，讓企業海外參展負擔更輕。