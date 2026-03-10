這場比賽不僅攸關出線資格，也成為韓國棒球迷難以忘懷的一夜，全國電視收視率衝上5.2%，位居同時段第一。

▲韓國最終以7：2贏球，也確定打進到8強決賽。中華隊則是無緣繼2013年後再次打進到7強。（圖／記者葉政勳攝）

這場勝利意義不僅在比分，更在心理層面。從2009年後長達17年的等待，南韓終於再次站上8強舞台。

▲WBC韓澳戰開打中，目前由韓國大幅度領先。比賽前韓國隊隊長李政厚在場邊逗小孩的畫面曝光，只見他嘟嘴和對方玩得很開心，帥瘋許多球迷。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽(WBC)在東京巨蛋上演戲劇性結局，南韓隊在分組最終戰以7：2擊敗澳洲，在極端條件下(至少贏五分，失分低於2)完成晉級任務，睽違17年再度闖進8強。當晚南韓隊面臨嚴苛門檻，不僅必須贏球，還要至少贏5分，同時將對手壓制在2分以內，才能提高晉級機率。投手群與打線在壓力下展現高度專注，逐局堆疊優勢，最終拼出完美劇本。比賽轉折點出現在文寶暻的兩分砲。當他將球轟出全壘打牆外時，全場氣氛瞬間翻騰，也替南韓打線注入強心針。這發關鍵長打不僅縮短壓力距離，更向全隊傳遞「做得到」的訊號。隊長李政厚適時安打擴大領先，金倒永以技巧性擊球將比分拉開至7：2，徹底掌握主動權。安賢珉選到保送後大膽盜壘，也為攻勢鋪路。南韓打線不僅有長打火力，更展現戰術成熟度與臨場判斷。投手端同樣關鍵，盧景恩在第2與第3局完美壓制澳洲打線，穩住比賽節奏。經驗與冷靜成為南韓在高壓環境下最可靠的資產。9局下半由趙炳賢登板關門，面對最後關頭，他沉著完成任務，送出最後一個出局數。當比賽畫下句點，南韓球員在場上擁抱慶祝，東京巨蛋見證了屬於他們的重生時刻。轉播單位MBC全國家戶收視率達5.2%，成為同時段第一，顯示全國高度關注。主播與球評在比賽最後階段情緒滿溢，見證歷史瞬間。南韓隊將前往美國邁阿密，於14日迎戰8強對手。