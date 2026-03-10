我是廣告 請繼續往下閱讀

▲甜茶賣霉豆腐畫面曝光，荒謬到粉絲以為是AI。（圖／甜茶小紅書）

好萊塢人氣男星提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet，又稱甜茶）近日為宣傳新片《橫衝直闖》（Marty Supreme）前往中國成都，為融入當地文化，他直接化身街頭小吃「霉豆腐」攤販，甚至拿著桌球拍切起豆腐，讓許多網友看到影片後直呼「AI都不敢這樣演。」甜茶日前在自己的小紅書官方帳號上傳了全新影片，只見他變成了霉豆腐的店家，面對客人刻意伸手摸產品時還示意驅趕，接著他拿起了桌球拍切起了手上的豆腐，並且把豆腐丟到鐵盆裡調味，動作可以說是流暢一氣呵成，影片曝光後瞬間掀起超大反響。除了誇張的料理畫面，甜茶與顧客互動的橋段也十分搞笑，影片中他先是一本正經地問顧客「你什麼意思」，下一秒又突然變得親切，開始介紹「這都是我自己做的」，充滿反差的表演風格讓不少網友直呼「太有喜感」，也展現他幽默的一面。事實上，這段影片是甜茶造訪成都時的在地化宣傳活動之一，為了拉近與當地觀眾距離，他不僅賣霉豆腐，還到公園與長者喝茶、打桌球，甚至在街頭派發電影海報，不過因為「賣霉豆腐」的畫面實在太過魔性，許多網友也開始替他取新綽號，原本被粉絲暱稱為「甜茶」的他，直接被改名為「苦茶」、「霉茶」、「畫面真的荒謬到以為是AI」、「看到是本人發的才相信是真的」、「2026最震撼的影片，覺得網路用多了。」