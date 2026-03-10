柯震東主演的《乩身》4月2日將在Netflix上線，柯震東拍這部戲時不慎被無人機砸傷頭部，縫了30針，雖現在仍帶傷疤，但戲即將上線，柯震東今（10）日出席記者會時心情雀躍，希望將來能靠醫美把傷口撫平，《NOWNEWS今日新聞》也為您整理追劇懶人包，一次看懂所有重點與卡司。
以下為本文重點：
《乩身》：4大亮點
《乩身》：播出資訊與平台
《乩身》：劇情介紹
《乩身》：角色介紹
《乩身》：柯震東拍戲破相、記者會麥克風出包
《乩身》：4大亮點
1. 「台版驅魔神探」：顛覆傳統的宮廟宇宙
不同於以往恐怖片中沉重的民俗印象，《乩身》打造了一個宏大的奇幻神魔世界觀。
為了呈現小說中瑰麗的靈異空間與鬥法場面，劇組投入了極大的心力在視覺效果上。
這部劇的演員陣容堪稱「影帝影后大集合」，每個人物背後都有深沉的執念。
雖然外殼是奇幻動作片，但核心卻極其感人。
Netflix《乩身》 影集資訊
影集《乩身》劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，
專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」 中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。 隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件， 背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。 六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文 飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌 飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。 當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人， 也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。 究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》 將於4月2日於Netflix全球獨家上線。
《乩身》：角色介紹
柯震東飾演「韓杰」：三太子在人間的乩身，認為活著只是在贖罪
王柏傑飾演「三太子」：神明三太子
陳姸霏飾演「葉子」：呆萌樂觀的女大生葉子
楊銘威飾演「張泯」：擁有陰陽眼的刑警，和柯震東、陳姸霏攜手辦案
陳以文飾演「陳七殺」：邪派教主，被六梵暗中操控
薛仕凌飾演「吳天機」：作惡多端的殺人犯，大魔王六梵的乩身
《乩身》：柯震東拍戲破相、記者會麥克風出包
柯震東在拍這檔戲時不慎被無人機砸傷頭部，縫了30針還停工養傷，在劇中他飾演三太子的乩身，柯震東分享他曾到廟中問事，希望收入好一點，只是在講到自己的故事時，麥克風一度出問題，他強調拍攝前都有先拜拜，到不同的地方也都會去宮廟求平安。
- 新穎人設： 柯震東飾演的「韓杰」並非傳統穿肚兜、踏七星步的乩童，而是一個揹負罪孽、必須靠斬妖除魔來「贖罪」的現代乩身。
- 神明形象翻轉： 王柏傑飾演的「三太子」不再是可愛的小童，而是愛穿皮衣、抓頭髮、性格傲嬌，甚至會跟乩身鬥嘴的帥氣尊神。
- 台味法器： 劇中將台灣古早童玩 「尪仔標」 化作召喚法器的媒介，結合火焰與符令特效，視覺效果極具衝擊力。
- 神魔戰場： 由金馬獎視覺特效團隊操刀，打造出地獄烈焰、神像降臨等震撼畫面，被譽為「台劇史上最強特效」。
- 雙男主火花： 柯震東飾演在脆弱與倔強間掙扎的贖罪者，對上王柏傑雅痞感十足的三太子，兩人像兄弟又像主僕的互動是核心看點。
- 反派魅力： 視帝薛仕凌飾演一名企圖擾亂人靈秩序的神祕角色，而陳以文則飾演與主角對立的勢力，高手過招讓劇情張力十足。
- 自我救贖： 劇中探討了當一個人犯下無法挽回的錯時，該如何面對餘生。這種「活著就是為了還債」的悲劇英雄色彩，讓角色更具人性深度。
- 導演：管偉傑、賴俊羽
- 監製：洪偉才、莊淳淳
- 製片人：劉怡佳、王佩嫻
- 主演：柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、
趙正平、郭子乾、隋棠等
- 上線日期：2026年4月2日
- 觀賞連結：https://www.netflix.com/
柯震東在拍這檔戲時不慎被無人機砸傷頭部，縫了30針還停工養傷，在劇中他飾演三太子的乩身，柯震東分享他曾到廟中問事，希望收入好一點，只是在講到自己的故事時，麥克風一度出問題，他強調拍攝前都有先拜拜，到不同的地方也都會去宮廟求平安。