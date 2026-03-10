我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東詮釋三太子乩身斬妖除魔，活著只為還債與贖罪。（圖／Netflix）

《乩身》：4大亮點

新穎人設： 柯震東飾演的「韓杰」並非傳統穿肚兜、踏七星步的乩童，而是一個揹負罪孽、必須靠斬妖除魔來「贖罪」的現代乩身。





台味法器： 劇中將台灣古早童玩 「尪仔標」 化作召喚法器的媒介，結合火焰與符令特效，視覺效果極具衝擊力。





雙男主火花： 柯震東飾演在脆弱與倔強間掙扎的贖罪者，對上王柏傑雅痞感十足的三太子，兩人像兄弟又像主僕的互動是核心看點。





自我救贖： 劇中探討了當一個人犯下無法挽回的錯時，該如何面對餘生。這種「活著就是為了還債」的悲劇英雄色彩，讓角色更具人性深度。





《乩身》：播出資訊與平台

《乩身》​​​​​​​：劇情介紹

專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」 中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。



隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件， 背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。 六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文 飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌 飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。



當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人， 也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。 究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》 將於4月2日於Netflix全球獨家上線。



《乩身》​​​​​​​：角色介紹



柯震東飾演「韓杰」：三太子在人間的乩身，認為活著只是在贖罪



王柏傑飾演「三太子​​​​​​​」：神明三太子



陳姸霏飾演「葉子​​​​​​​」：呆萌樂觀的女大生葉子



楊銘威飾演「張泯​​​​​​​」：擁有陰陽眼的刑警，和柯震東、陳姸霏攜手辦案



陳以文飾演「​​​​​​​陳七殺」：邪派教主，被六梵暗中操控



薛仕凌飾演「吳天機​​​​​​​」：作惡多端的殺人犯，大魔王六梵的乩身



▲柯震東拍《乩身》時破相，好在現在醫學發達，希望將來能撫平疤痕。（圖／記者邱曾其攝） 《乩身》：柯震東拍戲破相、記者會麥克風出包



柯震東在拍這檔戲時不慎被無人機砸傷頭部，縫了30針還停工養傷，在劇中他飾演三太子的乩身，柯震東分享他曾到廟中問事，希望收入好一點，只是在講到自己的故事時，麥克風一度出問題，他強調拍攝前都有先拜拜，到不同的地方也都會去宮廟求平安。





