預防用藥可降低梅毒感染風險 疾管署：但仍不能取代安全性行為

近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病毒感染與淋病病例雖呈下降趨勢，仍需持續防治與監測。疾管署指出，在15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1892例，根據疾管署統計資料，2025年全國新增愛滋病毒感染879例、淋病6417例，皆較2024年(1000例及7607例)分別下降12%與16%；梅毒新增9935例，較2024年9737例略升2%。其中，15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1892例，較2024年1754例上升8%，而M痘自2023年列入法定傳染病監測項目以來已累計確診521人，2026年也新增7例本土病例，顯示「年輕族群性傳染病感染風險」仍需持續關注。疾管署提醒，若有不安全性行為，請於72小時內儘速就醫，經醫師評估使用HIV暴露後預防性投藥(Post-exposure prophylaxis, PEP)，並連續服藥28天，可大幅降低感染愛滋病毒的風險。另外國際研究顯示，在醫師專業評估下使用doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥(doxy-PEP)，可降低梅毒感染風險，上述預防措施皆須於暴露後儘速完成評估，積極排除發病，並審慎評估抗藥性風險，且不能取代安全性行為(保險套搭配水性潤滑液)和定期篩檢等方法。疾管署表示，因國內淋菌對盤尼西林、四環黴素及喹諾酮類抗生素抗藥性比例非常高，並不建議使用於治療淋病，故doxycycline、ciprofloxacin也不建議作為預防淋病用藥，民眾不宜自行購買抗生素服用，避免產生抗藥性，影響後續治療用藥選擇及長期的健康。疾管署指出，為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。如符合M痘接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者，像是多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。