南投杉林溪森林生態渡假園區昨（9）發生遊園車翻覆事故，車上包含駕駛共8人，1名乘客不幸罹難，事故後全面暫停全區遊園車營運。交通部觀光署表示，由於遊園車停駛門票減少收費50元，並在入口處加強向遊客說明。另，業者透露今日遊客數略為減少，但也受到今日天氣不佳影響。昨日事故遊園車車上共8人（含駕駛1人），其中1名乘客不幸罹難，駕駛目前仍在加護病房治療，其餘6名受傷遊客狀況穩定。事故車輛出廠年份為民國109年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。事故原因仍由檢警相關單位調查釐清中，並已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案。觀光署表示，門票原價350元，受到事故影響目前遊園車暫停運作，已經在入口處向旅客說明，並且票價折抵50元。業者透露受到事故以及今天天氣不佳影響，遊客數量略減。另外，事故旅客有1人從南投醫院轉到員林基督教醫院、1人從南投基督教醫院轉到彰化基督教醫院，另外2人從東華醫院轉到彰化基督教醫院。衫林溪森林生態度假村提醒旅客，受停駛影響，前往「花卉中心」及「松瀧岩瀑布」景點，需靠步道健行，請衡量自身體力，並遵循工作人員指引，切勿進入事故封鎖區域。