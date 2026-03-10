我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因中配身份引發爭議，民進黨今（10）日舉行記者會公開「重大時事議題民調」，結果顯示，61.8%的國人認為李貞秀不適合擔任立法委員。立法院長韓國瑜明將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員認定」。對此，陸委會今（10）日重申依據兩岸條例李貞秀無參選資格。民進黨發言人吳崢上午召開「重大時事議題民調」記者會，吳崢指出，針對李貞秀的立委資格爭議，民調結果反映出社會普遍的疑慮，共有61.8%的民眾認為其不適合擔任立委，，這足以說明國人對於立委具雙重國籍爭議一事，確實存在高度的誠信與法規疑慮。李貞秀回應表示，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。很多公共政策的民調支持度也不高，例如反核、廢死，社會支持度都長期不過半，照民進黨這樣的邏輯，照樣推動、照樣通過，不是更不尊重民意。更何況，在民主制度裡，最具體的民意就是國會。立法院三讀通過的法案，民進黨執政的行政院卻可以選擇不副署、不執行。李貞秀反問，如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果民進黨真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。立院院會今日繼續邀請行政院院長提出施政方針及施政報告，並繼續質詢。針對立院將協商「李貞秀立法委員認定」，陸委會主委邱垂正表示，政府的立場就是依法行政 ，對於民調陸委會都是參考，最主要政府的職責是依法行政，來公平的對待所有的中配朋友，這部分從兩岸條例的角度，因為是有違法 ，所以從陸委會角度從兩岸條例，她不具備有參選的資格 ，所以陸委會把這些事實證據堤供給相關單位來參考媒體詢問明天立院若協商破局，之後針對李貞秀備詢跟索資部分都會做拒絕嗎？邱垂正重申，「我們就是依法行政，明天有協商，我們就尊重協商的結果。」