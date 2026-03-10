我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法務部常務次長馮成表示，在陽光女子合唱團電影的世界裡，看見這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有愛人與被愛的資格和能力。（ 圖／ 法務部提供）

台灣大哥大共同投資出品電影《陽光女子合唱團》票房超過7.2億元，勇奪「台片影史票房第一」寶座！並且即將邁向台灣影史（含好萊塢電影）票房前10名。台灣大哥大董事長蔡明忠拋磚引玉，攜手財團法人臺灣更生保護會於「北、中、南」舉辦三場《陽光女子合唱團》公益包場，繼年前臺北場獲得熱烈迴響，昨天（9日）接續於高雄辦理，邀請到更生人及其家屬假高雄大遠百威秀影城共度一段充滿淚水與希望的午后時光。映後，法務部常務次長馮成表示在《陽光女子合唱團》電影的世界裡，我們看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，在很多的時候我們會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但是只要我們能夠加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，我們就可以看到陽光，我們就會有溫暖。高雄地檢署黃元冠檢察長表示，每一位更生人離開監所之後，重新回到社會的道路都非常辛苦，也充滿挫折，他們有許多需要面對與修復的關係，包括與自己的和解、與家人的和解，以及與被害人的和解，這些過程都不是容易的事情，而每一個人背後都有一段動人的故事。期待這部電影有越多人關注，越有多人一起理解，讓社會少一點標籤，多一點祥和與安全。更生保護會高雄分會陳義成主任委員表示，更生保護會長期投入很多資源，協助監所裡的教化、作業等復歸社會處遇措施，過去參加女子監獄的懇親會時，也能看見親人間的互動令人動容，更生保護會會持續幫助所有的更生朋友，也期盼大家有需要幫忙的都能主動求助。此次活動並邀請高雄女子監獄典獄長饒雅旗分享，饒典獄長表示矯正機關透過多元的教化處遇、專業諮商等，更生保護會更提供許多社會資源，把陽光帶進矯正機關內，感謝更生保護會提供長期專業的協力，讓監所的服務可以獲得社會的支持。本次公益放映活動邀請更生朋友與其家人一同進入戲院，希望藉由共同的觀影體驗促進對話、增加理解，強化家庭間的互相支持。同時，這不僅是一次電影欣賞，更是「愛與更生」的起點，透過大銀幕上細膩的生命故事，搭建起社會大眾與更生人之間的對話橋樑及重視。