我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市五股區五股交流道今（10日）凌晨發生一起恐怖自撞車禍，一名30歲潘姓男子負責機場接送，怎料，過程中疑似因天雨路滑，導致車輛瞬間失控，於匝道處不慎自撞分隔島後，整輛車直接打橫在道路上。警方獲報到場後，發現潘男受有四肢擦挫傷，所幸沒有生命危險。經送醫治療後已自行返家休養，詳細車禍事故仍有待進一步調查釐清。據了解，肇事的潘姓男子入行從事機場接送不久。今（10日）凌晨4時許，他熬夜剛跑完上一趟任務，準備趕往機場接載下一組出國旅客。沒想到，當他駕車沿著新五路準備開上國道北上匝道時，疑似天雨路滑加上視線昏暗，整輛車宛如失控陀螺般當場打滑，猛力撞上匝道分隔島，伴隨一聲巨響，車身瞬間180度橫向卡死，當場將後方的匝道入口全數封死。警消獲報後火速派員趕抵現場救援，經救護人員初步檢傷並送醫救治後，僅受到輕微擦挫傷，經送醫包紮後已平安返家休養。警方依規定替潘男進行酒測，其酒測值為0，初步排除酒駕肇事。至於詳細的失控原因仍待交通分隊進一步釐清；對此，警方也藉此呼籲，近期大雨不斷，民眾行駛在濕滑路面務必放慢車速，以免類似悲劇事件再度上演。