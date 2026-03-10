我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊C組預賽在日本東京巨蛋對戰日本、韓國等強敵。但中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援，引發討論。卓榮泰今（10）日在立法院答詢稱，他是自費出國，有相關單據可以證明，國防部長顧立雄也說，松山機場是軍民兩用，即使是私人包機，從松山機場出發並沒有問題。國民黨立委徐巧芯批，卓榮泰與顧立雄別再用話術欺騙國人。徐巧芯指出，卓榮泰稱此行為「自費包機」，但實際上僅支付機票費用，若只是購買機票，為何華航會安排專機載送？且卓榮泰又能從松山指揮部進出。她認為，若行程屬於私人行程，應循一般民航旅客程序進出，而非透過軍方設施。徐巧芯也批評顧立雄的說法，松山機場是軍民兩用機場，但松山指揮部並非軍民兩用設施，即便使用同一條跑道，卓榮泰此行仍是以「包機」方式停靠松山指揮部，進出方式也與一般民眾不同。她認為，相關安排究竟是基於公務身分還是私人行程，外界一看便知。徐巧芯表示，民進黨人士幫卓榮泰護航，但她認為相關說法大致可歸納為三種：第一是宣稱此行為重大外交突破；第二是以情緒性論述要求外界支持；第三則是將質疑聲音與中國因素連結。她指出，若論赴日交流，過去包括總統賴清德在副總統任內曾赴日參加日本前首相安倍晉三喪禮，行政院前副院長鄭文燦也曾赴日參訪並與日本政界人士互動，外交部長林佳龍去年亦曾赴大阪參訪關西世博並與日本政界人士會面，卓榮泰此行並非所謂「突破」。徐巧芯進一步表示，若卓榮泰此行僅是私人行程觀看比賽，卻使用特殊包機安排，且未與日本官方人士會面，政府卻以外交突破對外宣稱，難免引發外界質疑，而民進黨一開始稱此為公務與外交行程，之後卓榮泰又改口為私人自費行程，認為不同說法之間互相矛盾，涉及誠信與公私分際問題。徐巧芯強調，外界質疑的重點包括卓榮泰在中東局勢可能影響油價與股市之際赴日看球，是否有施政輕重緩急的問題，以及政府對行程性質的說法是否一致。她表示，這些都是公共政策與行政倫理問題，不應簡化為政治對立或外部因素。