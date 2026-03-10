我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼達珂塔強生為CK最新形象廣告寬衣解帶。（圖／Calvin Klein IG@calvinklein）

美國知名內衣品牌Calvin Klein向來給人火辣、叛逆形象，今年春季，CK邀來演出情慾片《格雷的五十道陰影》系列走紅的「純慾女神」達珂塔強生（Dakota Johnson）拍廣告，她下半身光溜溜入鏡，全身只套一件Bra，凸顯產品本身視覺之外，也讓外界見識到達珂塔無懈可擊的魔鬼身材。CK近日釋出達珂塔強生所拍的全新形象廣告，無論是平面還是動態影片，女神都交出極大尺度的作品，只見達珂塔一頭及腰長髮落肩，上半身只穿一件黑色內衣，下半身一絲不掛屈膝坐在沙發上，或是私密第三點僅以書本遮蓋，傲秀零贅肉腰身、馬甲線條和極品玉腿，畫面慵懶、俏皮、挑逗又性感。除了「下空」出鏡，還有達珂塔強生裸著身子，只著丹寧牛仔褲的造型，不論是趴在鋼琴上或是作勢打撞球，拍攝姿勢都巧妙避開重點部位，十分引人遐思，撩人指數破表，網友紛紛驚嘆：「CK的50道陰影」、「為什麼這個影片要3小時」、「這是我看過最性感的廣告了」、「我是直女，但我愛上達珂塔強生！」36歲達珂塔強生以改編自暢銷小說的電影《格雷的五十道陰影》系列走紅，片中，她飾演天真卻勇敢的女主角安娜斯塔西亞，一舉成為好萊塢純慾女神的代表，達珂塔其他重要作品還有大衛芬奇執導的《社群網戰》，她在片中飾演馬克祖克柏的初戀女友，近年則有《單身啪啪啪》、《窒息》、《天作之合》等，類型遊走都會愛情喜劇和恐怖片，展現多樣演技。達珂塔強生的情史也相當精采，她曾經與《格雷的五十道陰影》男主角傑米道南短暫交往，最為人津津樂道的是和搖滾天團Coldplay主唱克里斯馬汀的戀情，兩人交往多年，低調卻甜蜜，常被拍到外出約會，達珂塔過去在訪談中公開承認戀情並表示非常開心，然而，去年6月，外媒報導雙方已經結束長達8年的感情，據悉這次是正式分手。