我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上周將院版和國民黨版軍購條例付委審查，但對於藍版「3800億+N」版本，外界質疑，國民黨恐很難跟美方有正面交流。對此，國民黨文傳會副主委尹乃菁則說，綠營斷章取義洗腦美國，但美國人最瞧不起的，就是一切屈從、照單全收的，總統賴清德就是這樣。尹乃菁今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對藍版軍購條例遭外界質疑，恐和美方很難有正面交流，她說大家的擔心是因為對國民黨有很深的期待，這段時間民進黨非常有錢跟資源，在美國智庫、學者撒得非常龐大，很多智庫也是民進黨資助，親綠團體也蒐集政黨明星、領導人或他們認為比較親藍的言論，斷章取義給美國錯誤印象、洗腦，你彷彿就是會有一種氛圍，必須照著美方價碼買單，才是真正捍衛台灣利益，但國民黨從執政到在野，不是空頭跟美方政商學界很好，是的確有很好的關係，只是因為大家在外面宣傳口徑，民進黨洗腦非常成功。尹乃菁說，過去國民黨執政也沒有照單全收，美國人最瞧不起的，是一切屈從、照單全收的，賴清德就是這樣，不管關稅、國防都是這樣的態度，連台美協議都可以寫國防預算達3%，怎麼有這樣喪權辱國的條款，只要據理力爭，言之有理，美國會看得起的，不是說美國開出來什麼東西都要買，我們這3800億＋N是有理有據，很清楚捍衛軍購的立場，國防部的版本1.25兆2張A4紙，缺乏細目，這樣空白授權怎麼審？尹乃菁認為，大家一直把數字陷在3800億，但大家都忘了+N這一塊，只要美國有明確發價單，當然就會很快從速的編特別條例過關。