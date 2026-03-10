我是廣告 請繼續往下閱讀

《JSA共同警戒區》在台重映 希望台灣影迷多支持

朴贊郁是誰？執導的《分手的決心》《徵人啟弒》深受好評

韓國名導朴贊郁成名代表作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area）即將於本週五（3月13日）以4K數位修復版重返大銀幕。為了迎接這部影史經典重新上映，導演特別錄製影片問候台灣觀眾，分享這部作品跨越20餘年的意義與心情，當得知將於台灣重新上映時讓他嚇了一跳，也特別提到台灣一直是一個創作能量豐沛、誕生許多優秀電影作品的地方，因此想到可能有許多年輕觀眾第一次看到他的電影，就讓他感到格外開心與感激。《JSA共同警戒區》此次上映的版本為全新4K數位修復版，朴贊郁導演也特別在影片中向觀眾介紹修復版本的特色，他提到當年是以底片拍攝完成，因此畫面質感與現代數位電影有所不同，色彩與解析度並非當今主流的高飽和影像風格，但正因如此，觀眾能在大銀幕上重新感受到底片電影獨特而溫潤的影像魅力。最後，導演也親自向台灣影迷喊話：「希望大家多多支持《JSA共同警戒區》！」朴贊郁導演表示在拍攝電影時始終相信一件事：「最重要的是拍出能經得起歲月考驗、能長久被記得的電影。」如今《JSA共同警戒區》在多年後依然能被重新放映，雖然重映仍讓他嚇一跳，但格外有成就感。朴贊郁談到電影《JSA共同警戒區》中所描繪的韓半島局勢，感性回顧當年的創作初衷，他透露，在完成電影之後，一直希望現實世界中的對立能盡快結束，希望未來的年輕世代能笑著說：「原來曾經發生過那樣的事情啊！」然而多年過去，情勢仍未真正改善，甚至某種程度上「也許變得更糟了。」這也讓《JSA共同警戒區》所描繪的故事，在今日回望時更顯得格外沉重與真實。電影《JSA共同警戒區》集結宋康昊、李炳憲、李英愛、申河均主演，描述在南北韓邊界的共同警戒區內，兩名北韓士兵某夜慘死槍下，案情撲朔迷離，一名瑞士籍韓裔女軍官受派前來調查案件。隨著她的抽絲剝繭，蘇菲竟發現背後藏有驚人內幕，更與一段跨越國界與仇恨、不為人知的祕密情誼有關。當人民因國族仇恨而對立，兄弟之情卻能跨越無形的北緯38度線，以片中那幀看似不經意的珍貴合影，傳遞對和平共存的深切渴望。朴贊郁今年62歲，是韓國知名導演，執導的電影拿過無數獎，包含《JSA共同警戒區》橫掃大鐘賞最優秀作品、青龍電影獎最佳電影以及最佳導演、百想藝術大賞最佳導演；更以《原罪犯》入選第57屆坎城影展正式競賽片，也多次參與柏林影展、威尼斯影展等等，是國際級名導之一。而他2022年執導，找來湯唯、朴海日主演的《分手的決心》還拿下第75屆坎城影展最佳導演獎，去年（2025）找來孫藝真、李炳憲合作的《徵人啟弒》，也是橫掃青龍獎多個獎項。