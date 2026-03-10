我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕今(10)日主持市政會議，交出亮眼的施政成績單。受惠於「台中嗨 8 全城開趴」等系列活動，台中市去年觀光遊憩人次衝破 1 億 4,700 萬，高居全國之冠；盧秀燕同時宣布，為進一步落實性別平等，台中將領先中央標準，將公共建築的女男廁位比提升至 1：5，打造最溫柔的友善城市。根據交通部觀光署統計，台中市去年住宿人次達 929 萬，較前年大幅成長 36 萬人次；今年農曆春節與 228 連假的訂房率更雙雙位居六都第一。盧秀燕感謝市府團隊與旅宿業者的共同努力，讓台中在 114 年度旅宿業管理輔導評比中，連續三年榮獲「特優」最高榮譽。盧秀燕特別提及由市府協辦的「2026 浮現祭」，今年首度與日、韓、泰等國際音樂節合作，海外演出比例突破四成。兩天活動吸引 6 萬人次湧入清水百年小鎮，成功將在地文化與跨國音樂接軌，建立城市品牌。適逢婦女節與植樹節，盧秀燕除呼籲市民參與植樹綠化、關注幼兒園招生外，更針對女性如廁問題提出改革。她指出，台中已將女男廁位比由 1：4 提升至 1：5，目前洲際棒球場已率先採用。她強調，作為六都唯一女首長，將持續建構安全、乾淨且無須排隊的如廁環境，實踐永續友善城市的目標。