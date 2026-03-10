我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組賽事進入白熱化，美國隊於今（10）日在休士頓主場迎戰墨西哥。身負隊長重任的洋基巨星賈吉（Aaron Judge）展現「美國隊長」風範，不僅敲出打破僵局的兩分砲，更在防守端大秀「雷射肩」長傳阻殺，攻守兩端的精彩表現帶領美國隊以5：3贏得這場「不敗對決」，豪取小組賽3連勝。此役比賽前段，海盜隊王牌、去年賽揚獎得主史金恩斯（Paul Skenes）展現壓制力，連續解決前8名打者。然而在3局上，墨西哥隊藉由失誤與安打眼看就要攻佔得分圈，這時右外野手賈吉展現了令人窒息的防守：面對杜蘭（Jarren Duran）擊向右外野的安打，賈吉迅速處理球後，毫不猶豫地加壓助跑，送出一記完美的「雷射肩」精準直傳三壘，將試圖進壘的奧提茲（Joey Ortiz）阻殺出局。這一傳不僅終結了墨西哥隊的攻勢，更向外界宣告他去年受傷的右肘已完全康復。守住危機後，賈吉在3局下立即以球棒做出回應。在哈波（Bryce Harper）敲出內野安打上壘後，賈吉鎖定墨西哥投手克魯茲（Jesus Cruz）一顆外角滑球，將球反方向帶過右外野圍牆。這記兩分打點全壘打擊球初速達101.5英里，不僅是賈吉本屆賽會第2轟（首轟對戰巴西），更點燃了美國隊單局5分的大進攻。身為美聯MVP連霸主，賈吉此役3打數2安打，包含2次保送與2分打點，目前在小組賽表現極度火燙。除了賈吉的個人秀，美國隊先發投手史金恩斯表現堪稱完美，主投4局僅被敲出1支安打、狂飆7次三振且無失分。儘管後續牛棚投手遭遇墨西哥隊杜蘭單場雙響砲的挑戰，但美國隊仍守住領先優勢，在B組維持不敗之身。墨西哥隊方面，雖然杜蘭表現亮眼，但在關鍵時刻未能擊出適時安打，並在8局下擊出雙殺打斷送反撲機會。墨西哥若要晉級八強，下一場對陣義大利的比賽將是不折不扣的生死戰。