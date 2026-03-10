我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（10）日回神上攻，開盤上漲581.95點、來到32692.37點，盤中最高一度來到33256.69點，上漲1146.27點，創下史上盤中第三大漲點，不過隨後遇到賣壓，終場上漲661.45點或2.06%，收在32771.87點，5日、月線得而復失，成交量為7028.05億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.67點、來到290.63點，終場上漲8.57點或2.97%，收在297.53點，5日得而復失，成交量為1414.68億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、旺宏、中石化、友達、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、旺宏、南亞科、華邦電。權值股多數走高，權王台積電以1870元，盤中最高一度來到1890元，不過隨後遇到賣壓襲擊，終場漲勢收斂到40元或2.21%，收在1850元，挹注大盤指數就有318點；台達電同步開高走高，終場上漲70元或5.74%，收在1290元，挹注大盤指數就有57點；不過鴻海卻逆勢走低，終場下跌1元或0.48%，收在209.5元。台積電回神上攻，帶動電子股群體走高，PCB族群也重回資金懷抱，聯茂、博智、嘉聯益、台虹攻上漲停板，亞泰金屬、建榮、台光電、欣興上漲逾9%，尖點、高技、金像電上漲逾7%，楠梓電、柏承、毅嘉、定穎投控上漲逾5%。設備股也集體走高，均華、陽程、旺矽、上品、竑騰、致茂攻上漲停板，和椿上漲逾9%，暉盛-創、天虹上漲逾8%，矽科宏晟、長廣、博磊上漲逾7%。記憶體族群也有買單敲進，南亞科攻上漲停價231元，力積電、華邦電上漲逾4%，不過旺宏卻逆勢走低，下跌逾1%；模組廠也同步走高，宜鼎、廣穎攻上漲停板，群聯、至上上漲逾8%，宇瞻上漲逾7%，品安上漲逾5%，威剛上漲逾4%。千金股也強勢表態，聯亞、穎崴、旺矽、健策、竑騰、致茂攻上漲停板，台光電上漲逾9%，群聯上漲逾8%，台達電、富世達上漲逾5%，鴻勁、嘉澤、新代、精測上漲逾4%。不過昨日強漲的塑化股，今日因為國際油價下跌也拖累股價走勢，台塑化被打到跌停價61.4元，中石化、華夏、台達化下跌逾8%，台聚、亞聚下跌逾7%，聯成下跌逾6%。油電燃氣股更是掀起跌停潮，大台北、台塑化、新海、欣天然、欣高、山隆被打到跌停板，全國下跌逾8%。