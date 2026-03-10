我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼首都雅加達附近發生嚴重意外，一處大型垃圾掩埋場因連日降雨疑似發生坍塌，造成多人被掩埋。當局已動員大批搜救人員展開行動，截至3月9日此意外已造成至少4人死亡，另有5人失蹤，目前仍在全力尋找失蹤者。事故發生於3月8日，地點位於雅加達郊區的 Bantar Gebang Landfill，這裡是印尼最大的垃圾掩埋場，位於 Bekasi。該場地占地約110公頃，每天接收約6500至7000公噸垃圾，是雅加達都會區主要的垃圾處理地點。當地救難機構負責人 Desiana Kartika Bahari 表示，事發前當地持續降下大雨，導致堆積如山的垃圾結構變得不穩定，最終引發坍塌事故。她指出：「從週六晚上開始雨勢就沒有停過，垃圾山因此出現滑動。」事發當時，多輛垃圾車正在現場卸載垃圾，附近還有一處小吃攤。初步消息顯示，被埋人員包括垃圾車司機與拾荒者，當局不排除現場仍有其他人受困。截至3月9日，官方確認事故已造成至少4人死亡，另有5人失蹤。救援單位隨即展開大規模搜救行動，希望在黃金時間內找到生還者。目前包括警方、軍方與救援人員在內超過200人投入行動，並動用17台挖土機清理坍塌垃圾堆。當局表示，搜救工作仍在持續，同時也將調查事故原因並評估垃圾場安全問題，以避免類似悲劇再次發生。