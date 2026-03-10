我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著亞洲各國空運明顯回溫，我國「過境航路服務費」、「飛航服務費」雙雙寫下新高。另一方面，國內線業者立榮、華信面對經營成本提升也傳出「漲聲」，民航局指出，必須考量離島居民的基本民行需求，會再做整體評估，漲價並無時刻表。民航局統計，去年「過境航路服務費」收入逾28億元，較前年成長近3成。收入排行前10名航空公司中，前3名依序仍為國泰航空、香港快運航空與大韓航空；前10名中的低成本航空由原本的5席稍減至4席，真航空因為航班減少也跌出前十名內。過境航路服務費，為針對經過我國飛航情報區的航班收取，去年3月1日相隔十多年調整，從1萬元調高到1萬3500元。民航局局長何淑萍表示，當時考量航班數量增加加上成本上揚，因此調高費用，將在實施滿2年後檢討是否再調整。台北飛航情報區航行量最高的航路排名，為東南亞及香港北上經本區前往日本與北美的M750航路居冠，第2名為往來韓國與東南亞間之Q11航路，第3名則為北美與日本南下經本區前往香港或延伸至東南亞之A1航路。過境航路服務費排行：「飛航服務費」也成長了6.72％，收入將近20億元。收入主要來源仍為國籍航空公司，前三名仍為長榮、華航與星宇航空；以貨運為主之聯邦快遞（FDX）排名第7，顯示國際航空貨運對台灣市場仍極為看重。飛航服務費為根據最大起飛重量區分不同等級，向航空公司收取費用。航管服務收入不僅是為維持日常飛航服務營運，更是支撐臺灣飛航安全與系統技術升級的核心經費，以持續進行自動化飛航管制系統、導航與雷達設備之維護更新，進而提升安全與效率。飛航服務費排行：另外，針對國內線票價調漲，何淑萍指出，票價已經超過十多年沒有調整，票價調漲考量14項成本包含油料成本等；再者，經過疫情不論是機組人員等人事費用都有成長。然而，國內線票價必須考量離島的基本民行需求，因此民航局持續搜集資料、做成本分析跟評估，調整時間沒有具體時間表。