中工（2515）與寶佳集團經營權大戰越演越烈！面對近期股價異常飆漲逾 55% ，中工今（10）日強勢反擊，發布聲明公開「四大客觀異常鐵證」，更罕見亮出 26 組「異常連號名單」，籲請檢調即刻徹查幕後炒股黑手 。針對此嚴厲指控，至截稿前寶佳陣營與被點名人士暫無回應；主管機關後續是否介入調查，將成市場焦點 。
基本面亮眼，股價卻爆量異常飆漲55%
中工今日公布最新營收，2 月合併營收雖受春節假期影響達 15.36 億元，但累計前兩月營收高達 50.51 億元，較去年同期大幅成長 37.86%。然而，在基本面穩健成長的同時，中工股價卻在特定期間異常飆漲 55.16%、交易量暴增 13.31 倍 。中工質疑，這並非單純反映基本面，而是有心人士利用內線與操縱股價所致。
鐵證一與二：外圍搶先買、0持股變大戶金流成謎
中工指出，寶佳陣營自 114 年 4 月 7 日即開始買進股票，但在重大消息公開前，包含突然終止委任的長龍、聯洲、全通等三大通路商在內的「外圍」知情人士，竟利用未公開資訊提前進場大買股票 。
此外，針對律師林文鵬從「零持股」狂買數百萬股，事後才由堡新投資緊急補申報為共同取得人，中工質疑一個自然人豪擲鉅資，資金究竟從何而來 ？中工強烈籲請檢調全面調閱可疑帳戶金流，並追查龐大交易量產生的「退佣」最終流向，釐清真正的幕後資金黑手 。
鐵證三：點名「石橋證券」恐淪炒股大本營
中工在聲明中直接點名，林文鵬擔任監察人的小券商「石橋證券」，竟成為特定人士大量買進中工股票的主要管道 。由於該券商極少網路下單、多仰賴電話委託，中工強烈質疑此處正是幕後黑手的操盤中心 。其背後恐透過單一窗口進行「左手賣、右手買」的相對成交來操縱股價，中工懇請主管機關徹查特定券商的電話下單錄音 。
鐵證四：26組名單曝光！股東戶號異常連號露餡
為了證明市場派是有組織的協同行動，中工更直接亮出比對後的「26 人異常名單」。經比對新增股東名冊，出現大量機率微乎其微的「股東戶號連續連號」 。這群人全數集中在特定時間區間內大量買進，此極度異常的「時間緊密性」，足以證明他們並非獨立散戶，而是有組織性集體進場掃貨的協同行動人 。
嚴正警告外圍勿成共犯，籲股東捍衛權益
面對上述期間中工股價異常飆漲 55.16%、爆量 13.31 倍的客觀事實，中工嚴正警告外圍關聯人士，切勿為了私利交付委託書而淪為違法共犯 。中工強調對破壞市場秩序的手段絕對「零容忍」，呼籲 16 萬名股東明辨是非，拒絕將委託書交給操縱股價黑手，共同捍衛中工的長遠發展 。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中工今日公布最新營收，2 月合併營收雖受春節假期影響達 15.36 億元，但累計前兩月營收高達 50.51 億元，較去年同期大幅成長 37.86%。然而，在基本面穩健成長的同時，中工股價卻在特定期間異常飆漲 55.16%、交易量暴增 13.31 倍 。中工質疑，這並非單純反映基本面，而是有心人士利用內線與操縱股價所致。
中工指出，寶佳陣營自 114 年 4 月 7 日即開始買進股票，但在重大消息公開前，包含突然終止委任的長龍、聯洲、全通等三大通路商在內的「外圍」知情人士，竟利用未公開資訊提前進場大買股票 。
此外，針對律師林文鵬從「零持股」狂買數百萬股，事後才由堡新投資緊急補申報為共同取得人，中工質疑一個自然人豪擲鉅資，資金究竟從何而來 ？中工強烈籲請檢調全面調閱可疑帳戶金流，並追查龐大交易量產生的「退佣」最終流向，釐清真正的幕後資金黑手 。
中工在聲明中直接點名，林文鵬擔任監察人的小券商「石橋證券」，竟成為特定人士大量買進中工股票的主要管道 。由於該券商極少網路下單、多仰賴電話委託，中工強烈質疑此處正是幕後黑手的操盤中心 。其背後恐透過單一窗口進行「左手賣、右手買」的相對成交來操縱股價，中工懇請主管機關徹查特定券商的電話下單錄音 。
鐵證四：26組名單曝光！股東戶號異常連號露餡
為了證明市場派是有組織的協同行動，中工更直接亮出比對後的「26 人異常名單」。經比對新增股東名冊，出現大量機率微乎其微的「股東戶號連續連號」 。這群人全數集中在特定時間區間內大量買進，此極度異常的「時間緊密性」，足以證明他們並非獨立散戶，而是有組織性集體進場掃貨的協同行動人 。
面對上述期間中工股價異常飆漲 55.16%、爆量 13.31 倍的客觀事實，中工嚴正警告外圍關聯人士，切勿為了私利交付委託書而淪為違法共犯 。中工強調對破壞市場秩序的手段絕對「零容忍」，呼籲 16 萬名股東明辨是非，拒絕將委託書交給操縱股價黑手，共同捍衛中工的長遠發展 。