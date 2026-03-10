我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張男至刑事局到案說明，他表示因中華隊對上日本隊、傑克隊的比分差太多才會發文。（圖／警方提供）

2026世界幫球經典賽（WBC）正在進行中，中華隊雖無緣八強，仍成功擊退捷克隊、韓國隊。怎料，一名男子竟在臉書社團「爆政公社公開版」上發文稱「WBC中華隊承認打假球？」不實消息引發不少球迷的不滿。今（10日）刑事局通知涉案的50歲張姓男子到案，其供稱因中華隊比上捷克隊、日本隊的比數太懸殊才會發文，也在媒體面前道歉表示自己不敢了，「真的嚇到！」張姓男子今（10日）受訪時被問到，說中華隊打假球是否有比較開心？他則急喊：「我不敢說了。」至於發文的目的為何，張男表示因為當時比數差太多，中華隊先輸日本13分後隔天贏捷克14分，直呼：「有點嚇到！」也保證自己往後絕對不會再發類似的不實貼文，「對不起，真的嚇到了，昨天韓國、澳洲也是，都不揮棒，不是作弊是什麼？」而此言論是否認為韓國隊打假球，張男則表示自己不評論。至於是否有下注運彩，張男稱「我是低收入戶，沒錢！」回顧這起事件，這名張姓男子在臉書社團「爆政公社公開版」上發文，寫下：「WBC中華隊承認打假球？」消息被轉傳至各大社群網站上，網友忍不住氣炸留言：「拜託會長提告，不能姑息這些人！」經網友截圖後轉發至中華職棒大聯盟會長蔡其昌後，另中華職棒隨即指派宣推部副主任也於今（10日）12時許至刑事局對張男提告毀謗罪，全案依刑法第310條誹謗罪，移送新北地檢署偵辦。