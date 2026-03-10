我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（10）日赴立院備詢，藍委羅明才提及希望新生兒都能有未來帳戶，要想想一般民眾，經濟成果能不能留一些資源讓全民共享，更追問1.25兆軍購買下去台灣就安全嗎？卓榮泰回應稱當然不是，未料羅明才竟表示「那就多編一點，沒有OK怎麼覺得1.25兆夠呢？」卓則順勢建議「你可以提1.25兆+Ｎ啊」。羅明才今日質詢時提及台灣經濟成長好，若是超徵稅收是否能夠有公式直接匯款給民眾，希望能不能留給資源全民共享、雨露均霑，並詢問軍購1.25兆還要不要繼續推。卓榮泰說，政府當然期待繼續推1.25兆軍購，其中包括台灣之盾、AI高科技擊殺鏈與發展國防相關產業。提及政府財政能力有機會並進處理重大的事情，像是重大建設、國防預算與社會福利。羅明才追問，那編列1.25兆台灣就安全嗎？卓榮泰回應稱當然不是，未料羅明才竟表示「那就多編一點，沒有OK怎麼覺得1.25兆夠呢？」卓則順勢建議「你可以提1.25兆+Ｎ啊」。